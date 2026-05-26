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Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).
© FF Schöder

Crash beim Überholen

Biker krachten gegen Friedhofsmauer und landeten auf Grab

26.05.26, 10:27
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Der Motorradfahrer (60) und seine gleichaltrige Mitfahrerin auf dem Sozius wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Stmk. Der Unfall ereignete sich am Pfingstmontag in Schöder im Bezirk Murau. Gegen 14.30 Uhr wollte eine 39-jährige Autofahrerin bei der Auffahrt zum Sölkpass zum Parkplatz des Friedhofs in Schöder zufahren. Die Lenkerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie vor dem Abbiegen den Blinker betätigt habe. Das dürfte der nachkommende Motorradfahrer (60) aus Oberösterreich übersehen haben.

Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).

Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).

© FF Schöder

Eingangsbereich durchbrochen

Der Biker setzte im gleichen Moment zum Überholen an. Das Motorrad krachte seitlich gegen das Auto. Der 60-Jährige und seine Sozia stürzten. Danach schlitterten die beiden mit dem Bike über den Parkplatz, durchbrachen den Eingangsbereich des Friedhofs und blieben schließlich an einer Grabeinfassung liegen.

Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).

Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).

© FF Schöder

Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).

Schwerer Unfall in Schöder (Bezirk Murau).

© FF Schöder

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Klagenfurt geflogen. Seine ebenfalls schwer verletzte Mitfahrerin wurde ins LKH Tamsweg eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

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