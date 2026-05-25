So schauen die Geiss-Töchter nach ihrer Brust-OP aus

Davina (22) und Shania Geiss (21) stehen seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Nun sprechen die Schwestern zum ersten Mal offen über ihre Brüste.

Davina (22) und Shania Geiss (21) haben sich gemeinsam die Brüste vergrößern lassen. Damit sorgen sie in den sozialen Medien für viel Aufregung. Doch die Fotos zeigen, dass beide unterschiedliche Ergebnisse haben.

Davina hat laut der "Bild" heute einen deutlich kurvigeren Auftritt. Ihre neue Oberweite präsentiert die älteste Geiss-Tochter sehr selbstbewusst in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite zeigt sich Shania in einem schlanken, mondänen Look.

Unterschiedliche Eingriffe

Beide wollten offenbar genau dies erreichen. Auf dem Red Carpet lieferten die Schwestern ab. Davina setzt ihre femininen Kurven und auffälligen Proportionen ein und Shania zeigt sich elegant mit neuen Rundungen.

© Getty Images

Die Familie Geiss begleitet das Thema Brust-OP seit Jahrzehnten. Carmen Geiss verheimlichte ihre Eingriffe nie. Ihre erste Brustvergrößerung hatte sie mit 22 Jahren. Während der Schwangerschaften mit Davina und Shania veränderte sich ihr Körper extrem.

Unzufrieden mit ihren Körper

Zeitweise hatte Carmen sogar eine BH-Größe von 100 H. Gegenüber der "Bild" erzählte Carmen einst: "Das war während der Schwangerschaften mit meinen Töchtern und kam durch den Milcheinschuss. Ich hätte nicht gedacht, dass da trotz Silikon noch so viel reinpasst."

Die riesige Oberweite sorgte für Probleme. Nach Shanias Geburt verrutschte laut Carmen ihr Silikon durch die Brustfalte. Sie musste sich danach noch vier weitere Operationen unterziehen. Carmen soll mit den Ergebnissen unzufrieden gewesen sein.

Für Davina und Shania waren die Eingriffe eine Antwort auf die starken körperlichen Veränderungen nach ihrem Gewichtsverlust. Beide hätten viel an Oberweite verloren und fühlten sich zunehmend unwohl.