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Andrea Kiewel
© Getty

TV-Aufreger

Andrea Kiewel sorgt mit pikanten Sprüchen für Wirbel

25.05.26, 07:11
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Eigentlich sollte es um Sommerstimmung, Musik und gutes Essen gehen. Doch schon kurz nach Beginn des „ZDF-Fernsehgartens“ sorgte Andrea Kiewel mit mehreren doppeldeutigen Kommentaren für hochgezogene Augenbrauen. 

Bei sommerlichen Temperaturen und bester Stimmung eröffnete die Moderatorin die neue Ausgabe auf dem Mainzer Lerchenberg gewohnt locker. Doch dabei blieb es nicht lange: Bereits in den ersten Minuten streute Andrea Kiewel mehrere zweideutige Bemerkungen ein.

Mit Blick auf die Hitze meinte die Moderatorin zunächst scherzhaft, es sei bereits „so heiß“, ehe sie grinsend nachlegte: „Ich verspreche Ihnen, es wird noch heißer.“

Wortspiele sorgten für Reaktionen

Unter dem Motto „Küchenschlacht“ griff Kiewel später immer wieder zu doppeldeutigen Formulierungen. Gemeinsam mit dem Publikum spielte sie mit Sätzen, die sowohl beim Essen als auch in anderen Situationen verstanden werden könnten.

Dabei fielen Sprüche wie „Mmmh, saftige Schenkel“, „Wow, ist das scharf“ oder „Du stehst erst auf, wenn alle hier fertig sind“. Vor Ort wurde viel gelacht, online reagierten Zuschauer jedoch teils überrascht.

Auch später wurde es noch pikant

Im Gespräch mit Gästen auf der Bühne legte die Moderatorin später erneut nach. Mit Blick auf die sommerliche Hitze und das Kochen sagte Kiewel scherzhaft: „Es fängt schon an, feucht zu werden.“ In sozialen Netzwerken sorgten die Aussagen rasch für Diskussionen. Während manche Zuschauer den lockeren Humor feierten, zeigten sich andere von den anzüglichen Kommentaren eher irritiert.

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