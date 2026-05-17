ZDF-"Fernsehgarten": Playback-Alarm bei Schlagerstar Hansi Hinterseer

Schlagerstar Hansi Hinterseer überraschte im ZDF-Fernsehgarten mit seiner neuen Single. Doch eine vermeintliche Playback-Panne sorgt bei den Zuschauern jetzt für reichlich Gesprächsstoff.

Der 72-jährige Entertainer wollte im ZDF-Fernsehgarten eigentlich nur seinen neuesten Song "Herzen wollen nur das Eine" präsentieren und für gute Schlager-Stimmung sorgen. Während der Performance fiel aufmerksamen Zuschauern jedoch ein seltsames Detail auf: Die Lippenbewegungen des Sängers passten stellenweise überhaupt nicht zum Takt der Musik.

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Souveräner Umgang mit Panne

Trotz des offensichtlichen Playback-Alarms ließ sich der erfahrene Musik-Profi absolut nicht aus dem Konzept bringen. Hansi Hinterseer lächelte weiterhin gut gelaunt in das anwesende Publikum und zog seine Show im Fernsehen professionell durch. Ob es sich letztendlich um einen technischen Fehler oder einen kurzen Hänger handelte, blieb bisher völlig unklar.

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Kein Ruhestand in Sicht

Abseits des Trubels bleibt der Kitzbühler seinem gewohnten Stil treu und liefert weiterhin eine Mischung aus Heimatgefühl und Schlager-Romantik. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ramona lebt er bodenständig in seiner Heimat Kitzbühel, wo er auch beim Einkaufen gerne Autogramme gibt. An ein baldiges Karriereende denkt der fitte Musiker trotz des kleinen TV-Vorfalls jedenfalls überhaupt nicht.