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Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich
© Hersteller

Draußen essen

Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich

15.05.26, 14:54
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Genuss kennt keine Wände: Wir zeigen Ihnen die schönsten Ess-Bereiche als Outdoor-Inspiration, die guten Stil und Lebensfreude an einen Tisch bringen. 

Guter Geschmack spielt für uns nicht nur auf dem Teller eine tragende Rolle, er hat auch den Garten erobert. Längst gilt der Outdoor-Bereich als Verlängerung des Wohnzimmers. Draußen wird entspannt, gelesen und gegessen. Moderne Essbereiche unter freiem Himmel verbinden Funktion und Ästhetik, sind praktisch, robust und gleichzeitig elegant und anziehend. Sie bilden die Kulisse für ein geselliges Mittagessen, das in einen gemütlichen Nachmittag mündet und für laue Sommerabende, aus denen lange Nächte werden.

Draußen essen: Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich

Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich
© SKLD Studios

Diese Lust, noch ein bisschen sitzen zu bleiben und sich in langen Gesprächen zu verlieren will Designerin Eli Gutierrez mit ihrer Serie Koro für SKLD Studios wecken. Die Esstühle der Kollektion erzeugen mit ihren abgerundeten Formen eine einladende Stimmung, die leichte, umhüllende Struktur macht sie herrlich bequem. Das experimentelle Geflecht aus Seil und Gurtband verleiht Koro Eleganz und Charakter.

Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich
© gervasoni1882.com

Ein Stück Orient steckt in Federica Biasis Reihe Hashi für Gervasoni 1882. Ihren Namen verdanken die Möbelstücke aus Iroko-Holz dem japanischen Wort für Essstäbchen. Sie erinnern an deren puristischen, geradlinigen, erhalten durch den leichten Jacquard-Outdoor-Stoff aber einen weichen Kontrast und werden zu einem Dialog zwischen verschiedenen Stilen, Geschmäckern und Kulturen. In Kombination mit dem rechteckigen Esstisch Eidos von Gabriele und Oscar Buratti entsteht ein stilvoller und moderner Essbereich.

Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich
© Kartell

Klassische Eleganz in frischer Aufmachung: Mit dem Tisch Albert haben Ludovica Serafini und Roberto Palomba für Kartell die Ästhetik der Arbeiten des Handwerkers André Charles Boulle aus dem 18. Jahrhundert ins Heute übertragen und mit innovativen und überraschenden Materialien verbunden.  

Geschmackvolle Tische und Stühle für den Outdoor-Bereich
© tikamoon.at

Vadim von tikamoon. Das natürliche, schlichte Holz des Stuhls unterstreicht die schöne Maserung des FSC®-zertifizierten Teakholzes, der warme Farbton nimmt mit der Zeit eine harmonische Patina an.

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