Warum ausgerechnet diese „Oma-Sportart“ der Kalorien-Killer für den Sommer ist

Vor dem Sommer wollen wir unseren Körper in Form bringen, doch wie geht das am besten? Quälende Stunden auf dem Laufband oder an schweren Gewichten im Fitnessstudio? Nein! Ausgerechnet eine oft belächelte „Oma-Sportart“ entpuppt sich als echte Geheimwaffe.

Sie wollen Ihren Körper in Form bringen, haben aber keine Lust auf schweißtreibende Workouts? Dann versuchen Sie es doch einmal mit Aqua-Fitness! Wenn wir an Wassergymnastik denken, haben wir oft das gleiche Bild im Kopf: Ältere Herrschaften mit bunten Blümchenbadekappen, die entspannt im brusttiefen Wasser planschen. Doch dieses Klischee ist längst überholt. Wer Aqua-Fitness einmal richtig ausprobiert hat, weiß: Es ist ein knallhartes Ganzkörper-Workout, das Sie ordentlich aus der Puste bringt und das ganz ohne Schweißausbrüche.

So verbrennen Sie bis zu 800 Kalorien pro Stunde

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Die Zahlen sprechen für sich: Schon in einer halben Stunde Wassergymnastik können Sie rund 400 Kalorien verbrennen. Bei intensiven Einheiten wie Aqua-Jogging oder Aqua-Cycling schnellt der Verbrauch sogar auf bis zu 800 Kalorien pro Stunde hoch. Damit steht das Workout klassischen Ausdauersportarten in nichts nach.

Darum ist Wassergymnastik so effektiv

Wasser hat eine 800-mal höhere Dichte als Luft. Jede noch so kleine Bewegung, ob Armkreisen oder Beinkicks, erfordert viel mehr Kraft als an Land. Die Muskeln müssen permanent gegen den hohen Widerstand ankämpfen, was das Training zu einem intensiven Kräftigungs- und Ausdauer-Workout macht.

Der zweite Grund: Selbst wenn das Wasser angenehme 27 bis 30 Grad warm ist, liegt die Temperatur unter unserer Körpertemperatur. Der Körper muss den Stoffwechsel ordentlich auf Hochtouren laufen lassen, um nicht auszukühlen. Er verbrennt also allein schon dadurch jede Menge Extra-Energie, um uns warm zu halten.

Schwerelos zur Traumfigur

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Während Ihnen beim Joggen auf Asphalt mit jedem Schritt das eigene Körpergewicht in die Knie und die Wirbelsäule schießt, sind Sie im Wasser quasi schwerelos. Stehen Sie bis zum Hals im Wasser, lasten nur noch etwa 10 Prozent Ihres Körpergewichts auf Ihren Gelenken. Das macht den Sport extrem verletzungsarm und perfekt für alle, die Gelenkprobleme haben oder stark übergewichtig sind.

Aqua-Zumba, Cycling & Co.: Da ist für jeden etwas dabei

Vergessen Sie das langweilige Auf-der-Stelle-Treten. Mittlerweile gibt es für jedes Fitnesslevel den passenden Kurs:

Aqua-Jogging: Der Klassiker mit Auftriebsgürtel im tiefen Wasser, extrem effektiv für die Ausdauer.

Aqua-Cycling: Spinning-Bikes, die im Wasser stehen. Ein absoluter Fatburner.

Aqua-Zumba oder Aqua-Dancing: Tanzen im Wasser zu lateinamerikanischen Rhythmen. Hier steht der Spaß im Vordergrund, während die Kilos schmelzen.

Aqua-Power / Intervalltraining: Mit Gewichten, Poolnudeln oder speziellen Wasserhanteln wird der Muskelaufbau vorangetrieben.

Wassergymnastik ist schon lange kein reiner Senioren-Sport mehr, sondern der wohl unterschätzteste und effektivste Weg, um fit, straff und gesund in den Sommer zu starten.