Sommerbody in Rekordzeit? Dafür brauchen Sie NUR diese 5 Übungen

Kein Gym, kein Equipment - nur fünf einfache Übungen: So bringen Sie Ihren Körper rechtzeitig zum Sommer in Topform.

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die große Frage: Wie wird man möglichst effizient fit und formt dabei seinen Körper für die begehrte Strandfigur? Die gute Nachricht: Sie brauchen weder ein teures Gym-Abo noch fancy Equipment. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar effektive Übungen und ein bisschen Disziplin. Diese fünf Moves trainieren den gesamten Körper, bringen den Kreislauf in Schwung und sorgen dafür, dass Sie sich schnell fitter und straffer fühlen.

1. Kniebeugen: Der Klassiker für Beine & Po

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Kniebeugen sind die Basis jeder guten Trainingsroutine. Sie trainieren vor allem Oberschenkel und Gesäß, also genau die Bereiche, die viele vor dem Sommer stärken wollen. Stellen Sie sich schulterbreit hin, halten Sie den Rücken gerade und gehen Sie langsam in die Hocke, als würden Sie sich auf einen Stuhl setzen. Wichtig ist, dass die Knie nicht zu weit nach vorne wandern.

Effekt: Mehr Kraft, mehr Stabilität und ein straffer Unterkörper.

2. Liegestütze: Oberkörper trifft Core

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Liegestütze sind ein echter Allrounder. Sie stärken Brust, Schultern und Trizeps und ganz nebenbei auch Ihre Körpermitte. Achten Sie darauf, den Körper in einer geraden Linie zu halten, während Sie sich kontrolliert absenken und wieder hochdrücken. Wenn es zu schwer wird, können Sie die Übung auch auf den Knien ausführen.

Effekt: Straffer Oberkörper und mehr Körperspannung.

3. Ausfallschritte: Balance & Kraft

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Ausfallschritte bringen Abwechslung ins Training und sind besonders effektiv für Beine und Po. Machen Sie einen großen Schritt nach vorne und senken Sie das hintere Knie Richtung Boden. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. Wechseln Sie anschließend die Seite.

Effekt: Mehr Balance, bessere Beinkraft und gezielte Muskelarbeit.

4. Plank: Die geheime Bauchwaffe

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Der Unterarmstütz sieht unscheinbar aus, ist aber extrem effektiv. Hier geht es vor allem um Körperspannung. Stützen Sie sich auf die Unterarme, halten Sie den Körper gerade und spannen Sie den Bauch bewusst an. Kein Durchhängen!

Effekt: Stärkt die tiefen Bauchmuskeln und sorgt für mehr Stabilität und ja, auch für einen flacheren Bauch.

5. Mountain Climbers: Cardio & Core in einem

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Wenn Sie Ihren Puls nach oben treiben wollen, sind Mountain Climbers perfekt. Aus der Liegestützposition ziehen Sie abwechselnd die Knie schnell Richtung Brust. Wichtig: Der Oberkörper bleibt stabil.

Effekt: Verbrennt Kalorien, stärkt die Bauchmuskulatur und bringt ordentlich Tempo ins Training.

So holen Sie das Maximum raus

Der Trick liegt in der Kombination. Führen Sie die Übungen am besten als Zirkeltraining an drei Tagen der Woche durch, zum Beispiel drei Runden mit jeweils 10 bis 15 Wiederholungen oder 45 Sekunden pro Übung und steigern sie kontinuierlich aber langsam die Dauer oder die Wiederholungen. Diese fünf Übungen decken alles ab, was Sie für einen sommerfitten Körper brauchen: Kraft, Ausdauer und Körperspannung.