Die schönsten schattigen Laufstrecken Wiens

Laufen bei 30 Grad? Das muss nicht automatisch bedeuten, in der prallen Sonne zu schwitzen. Von der Prater Hauptallee bis zum Wienerwald gibt es in Wien einige Laufstrecken, die auch an heißen Tagen ausreichend Schatten bieten.

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Im Sommer die Laufschuhe schnüren klingt oft nach einer guten Idee, zumindest solange man noch im Schatten steht. Sobald die Sonne aber richtig herunterbrennt, wird das Training schnell zur Herausforderung. Neben der Belastung durch die Hitze drohen auch Sonnenbrand und im schlimmsten Fall sogar ein Sonnenstich. Umso wichtiger ist es, für die Laufeinheit die richtige Strecke auszuwählen. Denn nicht jede Route eignet sich bei Temperaturen knapp unter oder sogar über 30 Grad.

Während es entlang des Wienflusses oder am Donaukanal im Sommer oft unangenehm heiß wird, gibt es in Wien zahlreiche Alternativen mit deutlich mehr Schatten.

Der Klassiker: Die Prater Hauptallee

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Wenn Wiener Läufer:innen über schattige Strecken sprechen, fällt ein Name fast immer zuerst: die Prater Hauptallee. Kein Wunder. Die langen Baumreihen sorgen selbst an heißen Tagen für angenehme Bedingungen. Wer die asphaltierte Hauptallee verlassen möchte, findet zusätzlich zahlreiche Waldwege und Trail-Strecken im Grünen.

Der 2. Klassiker: Schlosspark Schönbrunn

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Auch rund um Schönbrunn lässt es sich im Sommer hervorragend laufen. Die weitläufigen Parkanlagen bieten viel Grün und zahlreiche schattige Abschnitte. Wer gerne längere Strecken absolviert, findet hier genügend Möglichkeiten, Kilometer zu sammeln, ohne ständig in der prallen Sonne unterwegs zu sein.

Wald statt Asphalt im Lainzer Tiergarten

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Wer nichts gegen ein paar Höhenmeter einzuwenden hat, sollte den Lainzer Tiergarten auf die Lauf-Liste setzen. Große Waldflächen sorgen für reichlich Schatten, gleichzeitig fühlt sich die Luft hier oft deutlich angenehmer an als in der aufgeheizten Innenstadt. Die Strecken sind abwechslungsreich und eignen sich besonders für alle, die gerne etwas naturverbundener unterwegs sind.

Wienerwald-Feeling am Stadtwanderweg 3

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Der Stadtwanderweg 3 bei Neuwaldegg gehört zu den schönsten Laufstrecken für alle, die gerne bergauf und bergab unterwegs sind. Die Route führt durch den Wienerwald, bietet viele schattige Passagen und belohnt die Anstrengung immer wieder mit tollen Ausblicken über die Stadt. Wer Trailrunning mag, wird hier vermutlich schnell seine neue Lieblingsstrecke finden.

Höhenmeter inklusive: Das Otto-Wagner-Areal

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Auch rund um das Otto-Wagner-Areal können Läufer der Sommerhitze etwas entkommen. Die Strecke führt durch grüne Abschnitte und bietet reichlich Schatten. Allerdings gilt auch hier: Die Höhenmeter kommen nicht von ungefähr. Wer flache Strecken bevorzugt, wird anderswo glücklicher.

Schatten mitten in der Stadt: Türkenschanzpark

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Nicht immer muss es gleich der Wienerwald sein. Der Türkenschanzpark ist eine gute Option für alle, die eine kürzere Laufrunde suchen. Dank des alten Baumbestands gibt es hier auch an heißen Tagen viele schattige Wege. Ideal für entspannte Einheiten oder eine schnelle Runde nach der Arbeit.

Die Donauinsel für Kilometerfresser

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Zugegeben: Die Donauinsel ist nicht überall komplett schattig. Trotzdem bleibt sie eine der beliebtesten Laufstrecken der Stadt. Der große Vorteil sind die langen, durchgehenden Wege ohne viele Unterbrechungen. Außerdem sind entlang der Strecke die Kilometer markiert. Von einem Ende der Insel bis zum anderen sind es rund 21 Kilometer. Wer die Strecke hin und zurück läuft, hat damit bereits einen Marathon in den Beinen

Die richtige Strecke macht den Unterschied

Gerade im Sommer kann die Wahl der Laufroute entscheidend sein. Während Wienfluss und Donaukanal bei Hitze schnell zur Hitzefalle werden, bieten Parks, Waldgebiete und der Wienerwald deutlich angenehmere Bedingungen.

Wer früh morgens oder am Abend läuft und zusätzlich auf schattige Strecken setzt, macht sich das Sommertraining deutlich leichter.