Lauftraining: Mit diesen Experten-Tipps werden Sie zum Laufprofi

Lena Millonig gilt als Ausnahmetalent der Leichtathletik. So sieht ihre ganzheitliche Strategie für den Erfolg an der Weltspitze aus.

In der Welt der Leichtathletik ist ein Name wie Millonig Fluch und Segen zugleich. Lange wurde Lena Millonig primär über ihr Familienerbe definiert. Ihr Papa, Dietmar „Didi“ Millonig, setzte Maßstäbe, an denen sich Generationen orientierten: Er erreichte 1980 den sechsten Platz bei den Olympischen Spielen über 5.000 Meter, krönte sich 1986 zum Halleneuropameister über die 3.000 Meter und sammelte in seiner aktiven Zeit beeindruckende 19 Rekorde sowie 34 Meistertitel. Doch mit jeder neuen Bestzeit schreibt Lena ihre eigene Geschichte.

Höchstleistung

Der 11. Mai 2024 wird in ihrer Biografie immer ein besonderes Datum bleiben. In Karlsruhe passierte das, worauf Experten jahrelang gewartet hatten: Mit einer Zeit von 9:46,17 Minuten löschte sie den 16 Jahre alten österreichischen Rekord von Andrea Mayr aus. In diesem Moment fiel mehr als nur eine Bestmarke. Es war der endgültige Beweis, dass Lena Millonig das Etikett der „Nachwuchshoffnung“ entwachsen ist. Sie ist jetzt die Messlatte für alle, die nach ihr kommen.

Die Zukunft im Visier

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Lena Millonig hat ein klares Ziel vor Augen: die internationale Spitze. Sie hat bewiesen, dass sie nicht nur die Ausdauer ihres Vaters geerbt hat, sondern auch den Biss, sich in einem Feld von Weltklasse-Läuferinnen zu behaupten. Da reines Tempo an der Spitze jedoch selten ausreicht, blickt die 28-Jährige über den Tellerrand der reinen Lauftechnik hinaus. Sie setzt auf ein Erfolgskonzept, das viele Facetten vereint. Ihre drei wichtigsten Impulse für Höchstleistungen, abseits von Schnelligkeit und Technik, stellt sie hier vor:

WARM-UP-ROUTINE FINDEN

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Finden Sie eine feste Routine, die Ihnen guttut. Lena setzt auf Dehnübungen nach dem Einlaufen sowie auf Übungen aus der Laufschule (Fokus auf Sprunggelenke und Beine), bevor Steigerungsläufe ihr Warm-up abschließen. Die Athletin betont: „Vergessen Sie den Rumpf dabei nicht! Ein starker Core verhindert unnötiges Wackeln des Oberkörpers und spart wertvolle Energie.“

DEHNEN MIT KÖPFCHEN

Dehnen sollte kein Kraftakt sein. Beginnen Sie vorsichtig, akzeptieren Sie Ihre körperlichen Grenzen und setzen Sie bevorzugt auf dynamische Dehnübungen. Statisches Dehnen kann vor einer explosiven Belastung kontraproduktiv sein, da es die Muskelspannung (Tonus) sinken lässt. Lena Millonig empfiehlt, eine kurze Routine (circa fünf Minuten) nach dem Einlaufen zu integrieren, um gezielt beanspruchte Partien wie die Hüfte und die hinteren Oberschenkel zu mobilisieren.

LANGSAM LAUFEN, UM SCHNELLER ZU WERDEN

Absolvieren Sie nicht jede Einheit am Maximum, sondern bauen Sie bewusst Grundlagenläufe in einem für Sie entspannten Tempo (unter 80 % der maximalen Herzfrequenz) ein. Diese lockeren Einheiten trainieren den Körper darauf, Fett effizient als Energiequelle zu nutzen und Glykogenreserven zu schonen. Das beugt dem „Mann mit dem Hammer“ (Erschöpfung durch Milchsäure) vor.