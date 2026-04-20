Nach dem Marathon: SO lange braucht Ihr Körper zur Erholung

Wie lange die Regeneration nach einem Marathon wirklich dauert und warum Sie jetzt unbedingt einen Gang zurückschalten sollten.

Sie haben es geschafft: 42,195 Kilometer, die Ziellinie, Emotionen pur. Doch während der Kopf noch im Runner’s High schwebt, denkt sich der Körper nur eines: Pause, bitte. Egal ob Sie Ihren ersten Marathon gelaufen sind oder schon Erfahrung haben - eines ist sicher: Ein Marathon geht nicht spurlos an Ihnen vorbei.

Der Körper im Ausnahmezustand

© Getty Images

Ein Marathon ist keine normale Belastung. Er bringt den gesamten Organismus an seine Grenzen:

Muskeln werden stark beansprucht

das Immunsystem wird geschwächt

Stresshormone steigen an

Und die berühmte „Steifheit“ nach dem Marathon? Die kommt nicht von ungefähr. Während des Laufs entstehen mikroskopische Risse in den Muskelfasern. Der Muskelkater klingt meist nach ein paar Tagen ab, die eigentlichen Schäden können jedoch mehrere Wochen bestehen bleiben.

Der Marathon trifft nicht nur die Beine

Klar, die Beine spüren Sie am meisten. Aber tatsächlich ist der ganze Körper betroffen.

Sie können nach dem Lauf kurzfristig sogar bis zu 1 cm kleiner sein

Flüssigkeit wird aus den Bandscheiben gepresst

verschiedene Körpersysteme geraten aus dem Gleichgewicht

Eine Studie der Yale University zeigt sogar: Bei vielen Hobbyläufer:innen kommt es vorübergehend zu Nierenbelastungen - ausgelöst durch Dehydrierung und extreme Anstrengung.

Immunsystem: Jetzt bitte vorsichtig sein

© Getty Images

Nach dem Marathon ist Ihr Immunsystem geschwächt. Stresshormone wie Cortisol steigen an und machen Sie für einige Tage anfälliger für Erkältungen und Infekte. Bedeutet: Menschenmengen lieber meiden und dem Körper Ruhe gönnen.

Wie lange dauert die Erholung wirklich?

Eine einfache Faustregel: 3 Tage Erholung pro 5 gelaufene Kilometer

Das bedeutet:

Halbmarathon: etwa 12 Tage ohne harte Belastung

etwa 12 Tage ohne harte Belastung Marathon: bis zu 4 Wochen, bevor Sie wieder intensiv trainieren sollten

Leichte Bewegung ist okay - intensives Training wie Tempoläufe eher nicht. So schwer es fällt: Versuchen Sie nicht, Ihre Topform direkt zu konservieren.

Ein Marathon ist wie ein langer Anstieg, danach braucht der Motor Zeit zum Abkühlen. Ein bisschen Fitnessverlust ist normal.