Abnehm-Effekt: So viele Kalorien verbrennen Sie am Strand

Faulenzen am Strand und dabei Kalorien verbrennen? Klingt zu schön, um wahr zu sein, ist aber tatsächlich möglich. Wir verraten, wie ein entspannter Tag am Meer heimlich zum Kalorienkiller wird.

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Im Urlaub will man es sich einfach nur gut gehen lassen: Lesen, Ausspannen, lecker essen und trinken. Doch niemand freut sich darüber, nach dem Sommerurlaub festzustellen, dass die Lieblingsjeans plötzlich spannt oder der Hosenknopf nur noch mit Mühe zugeht. Die gute Nachricht: Für eine gute Figur müssen Sie im Urlaub nicht täglich aufs Laufband. Denn selbst ein entspannter Tag am Strand verbrennt oft mehr Kalorien, als man denkt.

So viele Kalorien verbraucht ein Spaziergang am Strand

Sand ist das perfekte natürliche Fitnessgerät. Da der weiche Untergrund bei jedem Schritt nachgibt, erfordert das Gehen am Strand deutlich mehr Kraft und Balance als auf festem Boden. Ein täglicher Strandspaziergang lohnt sich also besonders.

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Bereits 20 Minuten spazieren am Sandstrand verbrennen bis zu 100 Kalorien. Zum Vergleich: Ein 20-minütiger Stadtspaziergang (bei gemütlichen 3 km/h) verbrennt je nach Körpergewicht nur rund 70 bis 90 Kalorien. Wer das Ganze noch etwas intensivieren möchte und eine Stunde lang zügig durch hügelige Gassen am Urlaubsort läuft, kann sogar bis zu 300 Kalorien verbrauchen.

So viele Kalorien verbrennen Sie, während Sie im Meer schwimmen

Der Sprung in die Wellen ist nicht nur die schönste Erfrischung des Tages, sondern auch ein echtes Ganzkörper-Workout. Wasser ist etwa 800-mal dichter als Luft, weshalb jede Bewegung gegen einen enormen Widerstand ankämpfen muss.

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Schon bei einem lockeren, entspannten Schwimmen verbrennen Sie im Schnitt etwa 400 bis 500 Kalorien pro Stunde. Wer sportlich ambitioniert ist und im schnellen Tempo krault oder Brust schwimmt, kann diesen Wert auf unglaubliche bis zu 900 Kalorien in der Stunde hochschrauben.

Im Gegensatz zum beheizten Pool profitieren Sie im Ozean von der Wassertemperatur. Liegt das Meerwasser unter 26 Grad Celsius, muss Ihr Körper auf Hochtouren arbeiten, um nicht auszukühlen. Dieser Effekt kurbelt die Fettverbrennung an, da der Körper extra Energie aufwenden muss, um sich warm zu halten. Hinzu kommen Wellen und Meeresströmungen, die jeden Schwimmzug zusätzlich anstrengender machen.

So viele Kalorien verbrennen Sie beim Sonnenbaden

Können wir das Urlaubs-Eis einfach wegschwitzen, während wir faul auf dem Handtuch liegen? Ganz so rasant purzeln die Kilos durch das bloße Sonnenbaden leider nicht, aber dennoch verbrennen Sie hier mehr Energie, als man auf den ersten Blick glauben mag.

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Wenn die Sonne vom Himmel brennt, leistet Ihr Organismus nämlich Schwerstarbeit. Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, muss der Körper seine Temperatur regulieren. Dafür produziert er Schweiß und pumpt das Blut verstärkt in die Hautgefäße. Dieser aufwendige Kühlprozess verbraucht Energie und hebt Ihren Grundumsatz leicht an. Man verbrennt also beim Liegen in der prallen Hitze etwas mehr Kalorien als beim Liegen auf der heimischen Couch im klimatisierten Wohnzimmer.

Extra-Tipp für die Strand-Figur: Trinken Sie ausreichend! Wenn Sie an heißen Tagen viel Wasser trinken, regen Sie Ihr zentrales Nervensystem und den Zellstoffwechsel an. Der Körper muss das kühle Wasser auf Körpertemperatur erwärmen, was den natürlichen Kalorienverbrauch zusätzlich pusht.