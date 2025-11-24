Alles zu oe24VIP
Messi
1 Tor & 3 Assists

Messi führte Miami mit Gala ins MLS-Halbfinale

24.11.25, 07:59
Ein Tor und drei Assists für Argentinier 

Lionel Messi hat Inter Miami in der MLS mit einer weiteren Gala ins Play-off-Halbfinale geführt. Der argentinische Weltmeister war am Sonntag beim 4:0 im Viertelfinale beim FC Cincinnati mit einem Tor und drei Vorlagen der überragende Akteur auf dem Platz.

In der Runde der besten Vier bekommen es Messi und Co. mit dem New York City FC zu tun, der Philadelphia Union 1:0 bezwang. Für Miami wird es seit dem Premierenjahr 2020 das erste Play-off-Halbfinale der Club-Geschichte.

