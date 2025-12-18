Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Hansi Flick
© Getty

Ganz einfach

Mit diesem Trick entlarvt Hansi Flick den Barça-Maulwurf

18.12.25, 12:57
Teilen

Seit Wochen brodelt es im Hintergrund beim FC Barcelona. Ein Maulwurf soll Informationen an die Presse weitergegeben haben. Nun hat Hansi Flick ihn mit einem Trick entdeckt. 

Die spanische Presse erhält seit Wochen geheime Informationen von Taktikbesprechungen des FC Barcelona. Hansi Flick hat einen Maulwurf vermutet. Dieser scheint nun überführt worden zu sein.

Laut dem Journalisten Rafael Hernández griff der Barça-Coach auf einen Trick zurück. Er fütterte gezielt jenen Spieler, den er verdächtigte, mit einer falschen Information.

Ter Stegen statt Szczęsny im Tor

Flick erzählte, wer im Pokalspiel am vergangenen Dienstagabend im Tor steht. Der Trainer streute das Gerücht, Wojciech Szczęsny wird im Tor stehen und nicht Marc-André ter Stegen. Am Dienstagmorgen konnte man die Information in mehreren Medien lesen.

Für Flick ein wichtiger Treffer! Am Abend stand ter Stegen im Tor. Das Gerücht sickerte also über den inneren Kreis in die Medien durch und der Maulwurf wurde identifiziert.

Der Verein hält sich derzeit noch bedeckt, aber intern ist es klar, wer Flicks Vertrauen ausgenutzt hat. Vom Trainer wird jetzt erwartet, dass er hart durchgreifen wird. Flick sei von den ganzen Leaks verärgert und das Team verunsichert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden