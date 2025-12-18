Mit diesem Trick entlarvt Hansi Flick den Barça-Maulwurf

Seit Wochen brodelt es im Hintergrund beim FC Barcelona. Ein Maulwurf soll Informationen an die Presse weitergegeben haben. Nun hat Hansi Flick ihn mit einem Trick entdeckt.

Die spanische Presse erhält seit Wochen geheime Informationen von Taktikbesprechungen des FC Barcelona. Hansi Flick hat einen Maulwurf vermutet. Dieser scheint nun überführt worden zu sein.

Laut dem Journalisten Rafael Hernández griff der Barça-Coach auf einen Trick zurück. Er fütterte gezielt jenen Spieler, den er verdächtigte, mit einer falschen Information.

Ter Stegen statt Szczęsny im Tor

Flick erzählte, wer im Pokalspiel am vergangenen Dienstagabend im Tor steht. Der Trainer streute das Gerücht, Wojciech Szczęsny wird im Tor stehen und nicht Marc-André ter Stegen. Am Dienstagmorgen konnte man die Information in mehreren Medien lesen.

Für Flick ein wichtiger Treffer! Am Abend stand ter Stegen im Tor. Das Gerücht sickerte also über den inneren Kreis in die Medien durch und der Maulwurf wurde identifiziert.

Der Verein hält sich derzeit noch bedeckt, aber intern ist es klar, wer Flicks Vertrauen ausgenutzt hat. Vom Trainer wird jetzt erwartet, dass er hart durchgreifen wird. Flick sei von den ganzen Leaks verärgert und das Team verunsichert.