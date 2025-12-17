Flick-Knall in Barcelona: Klub-Boss hat neue Pläne

Der FC Barcelona und sein Erfolgstrainer Hansi Flick, das passt. Jetzt kommt aus Katalonien der Knall: Der Klub-Boss hat neue Pläne.

Sein Ziel: Flick vorzeitig bis 2028 binden. Trotz finanzieller Schwierigkeiten und dem auslaufenden Vertrag von Robert Lewandowski, setzt die Vereinsführung auf Flicks Weiterverpflichtung und plant ambitionierte Transfers.

© Getty

Der FC Barcelona hat zum Jahresende wieder an Fahrt aufgenommen und plant nun, seinen Erfolgstrainer Hansi Flick langfristig zu halten. Laut SPORT BILD will der spanische Meister den Vertrag von Flick vorzeitig bis 2028 verlängern, obwohl der 60-Jährige erst im Mai 2024 bis 2027 unterschrieben hatte.

Flicks Erfolgsbilanz bei Barcelona

Hansi Flick, der Barcelona im Sommer 2024 übernahm, führte den Klub in seiner ersten Saison zu einem historischen Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup. Auch in der aktuellen Saison hat Barcelona in der Liga mit einem Vorsprung von 4 Punkten auf Real Madrid die Tabellenführung übernommen. Die jüngsten Rückschläge in der Champions League, darunter Niederlagen gegen PSG (1:2) und Chelsea (0:3), trüben jedoch etwas den Erfolg.

© Getty

Die finanziellen Herausforderungen von Barcelona

Trotz Flicks Erfolg und den ambitionierten Zielen des Klubs gibt es ein großes Problem: die finanziellen Schwierigkeiten des FC Barcelona. Um neue Star-Spieler zu verpflichten, fehlt es nach wie vor an Geld. Besonders im Fokus steht der Transfer von Julián Álvarez, der mit Atlético Madrid unter Vertrag steht. Der argentinische Angreifer wird mit einer Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro gehandelt, was für den klammen Klub eine enorme Herausforderung darstellt.

Lewandowski und mögliche Abgänge

Ein weiterer spannender Punkt ist die Situation von Robert Lewandowski. Der Vertrag des 37-jährigen Polen läuft zum Saisonende aus, und aktuell steht eine Trennung im Raum. Die möglichen Personalveränderungen im Sommer werden die Pläne von Barcelona weiter beeinflussen.

Flick und die Zukunft bei Barcelona

Trotz der finanziellen Engpässe und den Herausforderungen im Transfermarkt bleibt der Fokus auf Hansi Flick. Klub-Präsident Joan Laporta ist offenbar bestrebt, mit dem Trainer einen langfristigen Weg zu gehen.