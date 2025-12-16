Opernball 2026: Mucha und Lugner auf Kleidersuche

Wiens prominente Modefans ließen sich von RUNWAY by Alexis F. Gonzalez inspirieren. Verlegerin Ekaterina Mucha verrät dabei auch schon erste Details über ihr Opernballkleid.

Während sich die Wiener Ballsaison bereits auf Betriebstemperatur befindet, lassen die ganz großen gesellschaftlichen Fixpunkte der Faschingszeit noch auf sich warten. Erst zu Jahresbeginn 2026 werden jene Abende folgen, an denen sich Politik, Wirtschaft und Society zwischen Philharmonikerball (12. Jänner) und Opernball (12. Februar) im Dreivierteltakt begegnen. Für viele Damen beginnt damit alljährlich die wohl anspruchsvollste Phase der Vorbereitung – insbesondere für den Ball der Bälle, bei dem jedes Detail unter besonderer Beobachtung steht.

Zu den konstanten Stilfixsternen zählt Verlegerin Ekaterina Mucha. Jahr für Jahr sorgt sie mit Leihschmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro und einer aufmerksam verfolgten Robenwahl für Gesprächsstoff. Für 2026 fällt ihre Entscheidung auf ein Kleid aus dem Hause RUNWAY by Alexis F. Gonzalez.

Simone Lugner überlegt noch: "Mein Plan ist schon, dass ich den Opernball einmal so genieße, wie Richard es tat. Ob es 2026 sein wird, weiß ich noch nicht. Alexis hat aber einige tolle Kleider. Vor allem die mit Blazer-Oberteilen gefallen mir besonders gut", erzählt sie.

Sila Sahin-Radlinger, Zorayana Kushpler und Dorretta Carter. © Jürgen Hammerschmid

Der Designer selbst lud nun in seinen markanten Concept Store in der Wiener Kirchengasse, um einen neuen Abschnitt einzuläuten. In seinen Räumlichkeiten versammelte sich die heimische Modeszene zu einem Abend, der ganz im Zeichen von internationalem Glamour, kreativer Vision und prominenter Präsenz stand. Anlass war die Umfirmierung von RUNWAY Vienna zu RUNWAY by Alexis F. Gonzalez – ein klares Bekenntnis zur persönlichen Handschrift des Gründers und Designers.

Designer Alexis F. Gonzalez. © Jürgen Hammerschmid

Im Fokus standen neue Couture- sowie Ready-to-Wear-Entwürfe, die durch hochwertige Materialien, zeitlose Linienführung und eine bewusste Abkehr von Fast Fashion überzeugten.

Prominente Fashionistas zu Gast

Für zusätzlichen Glanz sorgte ein namhaftes Publikum aus Mode, Kunst und Society. Unter den Gästen fanden sich unter anderem Schauspielerin und Sängerin Sila Sahin-Radlinger, Opernstar Zoryana Kushpler, Soul-Diva Dorretta Carter, Unternehmerin Simone Lugner, Dancing-Stars-Profi Conny Kreuter sowie „Germany’s Next Topmodel“-Finalistin Martina Gleissenebner-Teskey. Gemeinsam mit zahlreichen Fashion-Insidern und Trendsettern feierten sie den stilvollen Neustart.

"Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter. © Jürgen Hammerschmid

Livemusik, ausgesuchte Weine und Sekt von Marion Ebner-Ebenauer sowie eine Atmosphäre voller kreativer Energie machten den Abend zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt – und zu einem eleganten Auftakt in Richtung der kommenden Ballsaison.