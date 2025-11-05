Mausi könnte sich gut vorstellen, mit der Ulknudel zum Ball der Bälle zu gehen. Doch was sagt er?

Das wäre eine Sensation! Jüngst sorgte Mausi Lugner mit ihrer Ansage, Komikerlegende Otto Waalkes persönlich zum Opernball einzuladen für Wirbel von hier bis zu vielen deutschen Medien, die den oe24-Artikel gleich zitierten.

Mehr zum Thema

Gut vorstellen

"Es ist noch nichts fix, aber wenn er kommen würde, würde mich das freuen", so Mausi im Talk. Mausi sei seit Jahren ein Fan des Blödel-Künstlers, könne sich einen Abend mit ihm gut vorstellen. Als Mann findet sie ihn übrigens auch sehr attraktiv. Und was sagt Waalkes zu diesem Angebot?

© Getty Images

Leider keine Concorde mehr

Wie es laut der Bild aussieht, muss Otto wohl ablehnen: „Ich freue mich sehr über die Einladung von Frau Lugner, aber im Februar weile ich wie jedes Jahr um diese Zeit in meiner zweiten Heimat Florida, um mein neues Tournee-Programm zusammenzustellen. Und extra wegen des Balls einen Abend nach Europa zu fliegen, traue ich meinem Körper nicht mehr zu – die Concorde gibt es ja leider nicht mehr. Mit der wäre ich flott vor Ort.“

Doch dann hat Waalkes einen kecken Vorschlag: „Vielleicht kann man den Wiener Opernball in den Sommer verlegen? Dann würde ich kommen! Ich wurde ja schon als Schüler an der Tanzschule in Ostfriesland der ‚Meister im Dreivierteltakt‘ genannt.“