79.900 Euro Streitwert: Simone Lugner steht wegen Räumungsklage vor Gericht

Die Lugner-Witwe steht am 5. November vor Gericht. Es geht einmal mehr um ihr Wohnrecht in der Lugner-Villa.

Der erbitterte Streit rund um die Lugner Privatstiftung und Simone Lugner nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem bereits seit Monaten über die Nutzung der prominenten Villa in Döbling diskutiert wird, kommt es nun zur nächsten Eskalationsstufe: Am 5. November treffen die Parteien vor Gericht in Wien aufeinander. Der Streitwert beträgt laut Gerichtsdokumenten 79.900 Euro.

Gegenstand des Verfahrens ist eine Räumungsklage, die von der Lugner Privatstiftung eingebracht wurde. Die Stiftung will die Witwe von Baulöwe Richard Lugner (†91) aus dem Haus bringen, in dem sie derzeit lebt. „Sie wollen mich aus der Villa raushaben“, bestätigt Simone Lugner gegenüber oe24.

DAS sagt Simones Anwalt

Ihr Anwalt Florian Höllwarth stellt klar, dass seine Mandantin zu Recht in dem Haus wohne: „Es ist von der Gegenseite ein Schriftsatz eingebracht worden und auch von uns wurde jetzt einer eingebracht. Simone wurde ein Mietnutzungsrecht zugesagt, das haben wir auch schriftlich. Daher vertreten wir den Standpunkt, dass die Benutzung der Villa gerechtfertigt ist.“





Die Gegenseite fordert die genannten 79.900 Euro für die Nutzung der Immobilie – eine Summe, die laut Stiftung als Entschädigung für die bisherige Wohnsituation gelten soll. Damit geht der Erbstreit um das Lugner-Vermögen in die nächste Runde. Noch ist unklar, wie das Gericht entscheiden wird – ob Simone Lugner in der Villa bleiben darf oder sie tatsächlich räumen muss.

Es ist allerdings erst die erste Tagsatzung in dem Streitfall, bis es hier eine Entscheidung gibt, wird noch viel Zeit vergehen.