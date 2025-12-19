DJ Ötzi: Tränen wegen Jürgen Drews – Tochter Lisa-Marie schreitet ein

Wie der Schlagerstar jetzt bei Barbara Stöckl ausplauderte kam es bei seiner Show zu einem traurigen Moment. Er konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Wenn DJ Ötzi gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie auf der Bühne steht, entstehen jene Momente, die dem Publikum unmittelbar zu Herzen gehen. Nun schlagen Vater und Tochter ein neues Kapitel auf: Erstmals führen sie gemeinsam durch eine Fernsehsendung. Am 20. Dezember strahlt der ORF die traditionsreiche Show „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht“ aus – inklusive zahlreicher emotionaler Augenblicke.

Für den festlichen Abend haben DJ Ötzi und Lisa-Marie eine hochkarätige Runde an Gästen versammelt. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Hansi Hinterseer, Johnny Logan, Sigrid & Marina sowie Jürgen Drews, der gemeinsam mit seiner Tochter Joelina auftritt.

Ein Wiedersehen, das zu Tränen rührt

Eigentlich hatte sich Jürgen Drews Anfang 2023 von der großen Bühne verabschiedet. Doch die Musik – und die Freundschaft – lassen ihn nicht ganz los. Für ausgewählte Auftritte kehrt der Schlagerstar gelegentlich zurück, und die Weihnachtssendung seines langjährigen Weggefährten DJ Ötzi zählt dazu. Ganz im Sinne des familiären Rahmens bringt Drews seine Tochter Joelina mit.

In der ORF-Talkshow „Stöckl“ gewährte DJ Ötzi Einblicke in den emotionalsten Moment der Produktion. Als er Jürgen Drews erblickte, habe er die Fassung verloren: „Ich habe ihn angeschaut und habe einfach weinen müssen. Weil ich einfach gesehen habe, wie es ihm geht“, schilderte der Musiker sichtlich bewegt.





Eine Freundschaft über Jahrzehnte

DJ Ötzi und Jürgen Drews verbindet eine langjährige Freundschaft, gewachsen über viele Jahre gemeinsamer Bühnen- und Lebenswege. Als Drews seine Erkrankung an Polyneuropathie öffentlich machte, war dies auch für viele Kolleginnen und Kollegen ein schwerer Moment. Der über 80-Jährige tritt heute nur noch selten öffentlich auf – für DJ Ötzi jedoch nahm er diesen Weg noch einmal auf sich und sorgte damit für einen der bewegendsten Augenblicke der Sendung.

In dieser Situation zeigte sich einmal mehr der familiäre Zusammenhalt bei den Friedles. Als DJ Ötzi die Emotionen übermannten, sprang seine Tochter ein: „Und dann hat Lisa gemeint: ,Ja, Papa, dann übernehme ich die Moderation.‘“ Teamarbeit ist in dieser Familie nicht nur ein Wort, sondern gelebte Selbstverständlichkeit.