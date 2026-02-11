Alles zu oe24VIP
Sexy Verführer-Tanz auf dem Meeresgrund - in High Heels!
© Instagram: genevalace

Burlesque-Queen

Sexy Verführer-Tanz auf dem Meeresgrund - in High Heels!

11.02.26, 17:51
Mit einer außergewöhnlichen Performance sorgen Freediverinnen auf den Philippinen für Aufsehen. In Samal präsentierten sie eine synchronisierte Burlesque-Choreografie – komplett unter Wasser. 

In der Island Garden City of Samal hoben drei Taucherinnen das Freediving auf eine neue kreative Ebene. In einem Video, das von „Underwater Awra Queen“ Geneva Lace Ramos veröffentlicht wurde, führen sie einen synchronisierten Burlesque-Tanz zu „Lady Marmalade“ auf.

Ramos erklärte in einem Online-Interview mit SunStar Davao: „Ich habe Performance, Kostüme und vollen Glamour schon immer geliebt und das ganz natürlich mit einer anderen Leidenschaft von mir verbunden – dem Freediving. Ich habe mich immer gefragt: Wie weit kann ich Freediving als Kunstform bringen?“ 

Sexy Verführer-Tanz auf dem Meeresgrund - in High Heels!
© Instagram: @genevalac

Wochenlange Vorbereitung

Laut Ramos erforderte die Unterwasser-Performance sorgfältige Planung, Atemkontrolle und strenge Sicherheitsprotokolle. Auch Mary Anthonette Daniel Salamanca, ebenfalls Teil der Darbietung, betonte den Aufwand hinter dem Projekt.

Sie sagte, dass die Vorbereitung mehrere Wochen gedauert habe – von der Stabilisierung des Stuhls unter Wasser bis hin zur Auswahl der Kostüme.

Etwas Neues zeigen

Salamanca erklärte: „Freediving wird immer beliebter, und wir wollten etwas anderes zeigen.“  Mit der Performance wollten die Taucherinnen dem wachsenden Trend eine neue, künstlerische Facette hinzufügen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

