Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
  4. Opernball
Fran Drescher
© Tischler

Völlig unerkannt

"Nanny" Fran Drescher: Geheim-Besuch im Belvedere vor dem Opernball

11.02.26, 16:05
Teilen

Am Tag nach ihrer Ankunft stand Kultur auf dem Tagesprogramm des Lugner-Gasts.

Schon bei ihrer Ankunft am Montagnachmittag freute sich Schauspiel-Star Fran Drescher nicht nur auf den Wiener Opernball, sondern auch auf die Kultur der Bundeshauptstadt. Was genau sie sehen wollte, sagte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Fran Drescher mit Jacqueline Lugner

Fran Drescher mit Jacqueline Lugner

© Tischler

Kurz vor ihrem Auftritt in der Lugner City wurde bekannt, dass sie am Dienstag die Klimt-Ausstellung im Belvedere besucht hat. Völlig unerkannt von den anderen Museums-Besuchern genoss sie mit Ex-Mann Peter Marc Jacobson die Eindrücke der Kunstwerke, ganz ohne für Selfies zu posieren oder Autograme zu schreiben.

Den Abend verbrachte Drescher im Theater, wo sie sich das Musica "Das Phantom der Oper" ansah und sich davon mehr als begeistert zeigt. "Es war großartig! Falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt machen", schwärmte Drescher.

Klimt
© APA

Auch einen Besuch im "Schwarzen Kameel" und eine Sacher Torte gab es für die "Nanny" an ihrem freien Tag. 

Klimt als Promi-Magnet

Auch Sharon Stone gilt als großer Klimt-Fan und plant laut Insidern einen Besuch im Belvedere, da sie ebenfalls großer Klimt-Fan ist. Ob die beiden Hollywood-Stars sich dort vielleicht sogar getroffen haben, ist allerdings nicht bekannt. 

Fran Drescher

Fran Drescher

© Tischler

Mit Sicherheit genoss Dran Drescher allerdings die Ruhe vor dem Getümmel in der Lugner City und am Opernball selbst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen