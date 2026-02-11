"Nanny" Fran Drescher: Geheim-Besuch im Belvedere vor dem Opernball

Am Tag nach ihrer Ankunft stand Kultur auf dem Tagesprogramm des Lugner-Gasts.

Schon bei ihrer Ankunft am Montagnachmittag freute sich Schauspiel-Star Fran Drescher nicht nur auf den Wiener Opernball, sondern auch auf die Kultur der Bundeshauptstadt. Was genau sie sehen wollte, sagte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Fran Drescher mit Jacqueline Lugner © Tischler

Kurz vor ihrem Auftritt in der Lugner City wurde bekannt, dass sie am Dienstag die Klimt-Ausstellung im Belvedere besucht hat. Völlig unerkannt von den anderen Museums-Besuchern genoss sie mit Ex-Mann Peter Marc Jacobson die Eindrücke der Kunstwerke, ganz ohne für Selfies zu posieren oder Autograme zu schreiben.

Den Abend verbrachte Drescher im Theater, wo sie sich das Musica "Das Phantom der Oper" ansah und sich davon mehr als begeistert zeigt. "Es war großartig! Falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt machen", schwärmte Drescher.

© APA

Auch einen Besuch im "Schwarzen Kameel" und eine Sacher Torte gab es für die "Nanny" an ihrem freien Tag.

Klimt als Promi-Magnet

Auch Sharon Stone gilt als großer Klimt-Fan und plant laut Insidern einen Besuch im Belvedere, da sie ebenfalls großer Klimt-Fan ist. Ob die beiden Hollywood-Stars sich dort vielleicht sogar getroffen haben, ist allerdings nicht bekannt.

Fran Drescher © Tischler

Mit Sicherheit genoss Dran Drescher allerdings die Ruhe vor dem Getümmel in der Lugner City und am Opernball selbst.