Oliver Pocher zeigte sich gut gelaunt vor dem Hotel Sacher. 
© oe24

Hotel Sacher

Paparazzi-Pech vor dem Opernball: Statt Sharon Stone grinst Oliver Pocher in die Kameras

11.02.26, 14:42
Der Comedian weilt bereits in Wien, um morgen mit Ex-Frau Sandy die versammelte Ball-Prominenz von Burdecki bis Glööckler mit gewohnt spitzer Zunge ordentlich „auszurichten“. 

Wien im Ausnahmezustand: Während die Fotografen vor dem Hotel Sacher ihre Objektive eigentlich auf Hollywood-Diva Sharon Stone poliert hatten, kam es am Mittwoch zu einem unverhofften Intermezzo der komödiantischen Art. Mit einem siegreichen Lächeln auf den Lippen spazierte nämlich plötzlich Oliver Pocher aus der Nobel-Lobby und stahl der Weltklasse-Konkurrenz – zumindest für diesen Moment – die Show.

Der Comedian, der offensichtlich bereits angereist ist, um die Wiener Luft zu schnuppern, nutzte die Gunst der Stunde für eine entspannte Sightseeing-Tour durch die Innenstadt. Von seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden fehlte bei diesem ersten Solo-Auftritt zwar noch jede Spur, doch das wird sich pünktlich zum Ball-Donnerstag ändern. Das eingespielte Ex-Paar wird dann gemeinsam in der Loge Platz nehmen – und man darf davon ausgehen, dass kein Auge trocken und kein Outfit unkommentiert bleibt.

© oe24

Ihre erklärte Mission für die „Nacht der Nächte“: Das humorvolle „Ausrichten“ der anwesenden Ballgesellschaft. Mit Kalibern wie Nacktschnecke Micaela Schäfer, Reality-Queen Evelyn Burdecki, den Geiss-Töchtern Shania und Davina sowie dem stets pompösen Harald Glööckler bietet die diesjährige Gästeliste schließlich mehr als genug Futter für Pochers berüchtigte spitze Zunge. Wenn die versammelte Riege der Trash-Stars auf das scharfzüngige Duo trifft, dürfte der Unterhaltungswert in der Staatsoper jedenfalls garantiert sein – auch ganz ohne Hollywood-Glanz.

