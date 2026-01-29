FC Bayern: Tränen nach Blitz-Abschied

Beim FC Bayern kam es zu einem emotionalen Abschied.

Tuva Hansen verlässt den FC Bayern mit sofortiger Wirkung. Die 58-fache norwegische Nationalspielerin wechselt in die englische Women„s Super League und schließt sich West Ham an.

“Es gab Tränen der Freude und Tränen der Enttäuschung. Aber über allem steht eine unglaubliche Dankbarkeit für drei wunderschöne Jahre voller Emotionen, Siegen, Unterstützung, Freundschaft und Liebe", verabschiedete sich die 28-Jährige.

© Getty

Nächster Abgang

Hansen, die im Dezember 2022 vom norwegischen Klub SK Brann nach München gekommen war, gewann mit den Bayern gleich drei deutsche Meisterschaften und in der vergangenen Saison den DFB-Pokal. In 52 Pflichtspielen galt sie als geschätzte Teamplayerin, auch wenn ihre Einsatzzeiten zuletzt seltener wurden.

© Getty

FC-Bayern-Direktorin Bianca Rech lobte Hansens Vielseitigkeit und Führungsqualitäten – besonders in schwierigen und verletzungsgeprägten Phasen – und wünschte ihr für den neuen Schritt alles Gute. Mit Hansens Abschied verliert Bayern nach Lea Schüller (zu Manchester United) bereits die zweite Nationalspielerin innerhalb kurzer Zeit.