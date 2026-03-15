Stuttgart schlägt Leipzig im Rennen um Champions League

Im engen Rennen um einen Champions-League-Platz hat der VfB Stuttgart drei ganz wichtige Punkte in der deutschen Fußball-Bundesliga geholt.

Gegen den direkten Konkurrenten RB Leipzig siegten die Schwaben am Sonntag dank Torjäger Deniz Undav 1:0 (0:0). Der DFB-Teamstürmer traf in der 56. Minute nach einem schweren Patzer von RB-Tormann Maarten Vandevoordt. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß als Vierter nun drei Punkte vor den Sachsen.

Eine der besten Leipziger Chancen vergab Christoph Baumgartner, der in der 33. Minute völlig frei vor VfB-Goalie Alexander Nübel auftauchte, den Ball aber klar übers Tor schoss. In der Nachspielzeit setzte Leipzig-Verteidiger Willi Orban einen Kopfball an die Stange. Baumgartner spielte durch, Nicolas Seiwald wurde in der 71. Minute durch Xaver Schlager ersetzt.

Rückschlag für Werder Bremen

Werder Bremen kassierte indes im Kampf gegen den Abstieg einen herben Dämpfer. Im Kellerduell mit Mainz kassierten Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll (bis 85.) daheim eine verdiente 0:2-(0:1)-Niederlage und fielen auf Platz 15 zurück. Die Mainzer von Stefan Posch, Phillipp Mwene (bis 72.) und Nikolas Veratschnig (ab 72.) machten dagegen einen wichtigen Schritt in Richtung Rettung und verbesserten sich auf Platz 13.

Union Berlin siegte in Freiburg

Auch Union Berlin machte einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit gewannen die Hauptstädter mit Christopher Trimmel (bis 80.), aber ohne den gesperrten Leopold Querfeld beim SC Freiburg 1:0 (0:0). Wooyeong Jeong war mit seinem Tor (92.) der Matchwinner für die Gäste, die zuvor seit der Winterpause nur eines von zehn Spielen für sich entschieden hatten. Durch den Erfolg rückte Union ins Mittelfeld der Tabelle vor. Für den Liga-Achten Freiburg, bei dem Philipp Lienhart auf der Bank saß, wird eine erneute Europapokal-Teilnahme derweil immer unwahrscheinlicher.