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© Peter Glaser / Unsplash.com

Mega-Vertrag

Adidas und DFL schließen 100-Millionen-Euro-Deal ab

28.04.26, 17:29
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Nachdem der Weltkonzern Adidas ab der Saison 2026/27 den offiziellen Spielball für die zwei höchsten deutschen Spielklassen liefert, vertieft der Sportartikelhersteller und die DFL mit einem Mega-Deal ihre Partnerschaft. 

Laut der "Bild" wird Adidas "Zukunftspartner" der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Dabei stellt der Weltkonzern der deutschen Bundesliga ein Darlehen von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Dem Vertrag soll das DFL-Präsidium rund um Boss Hans-Joachim Watzke (66) schon einstimmig zugestimmt haben. Die 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga wurden über den Deal bereits informiert.

Der Vertrag soll über acht Jahre laufen. Die 100 Millionen Euro sind für die nachhaltige Weiterentwicklung der Bundesligen. Die Klubs erhalten keinen Cent für die eigene Kasse.

Zukunftsprojekte sollen finanziert werden

Dafür dürfen die Klubs frei entscheiden, welche Zukunftsprojekte im Rahmen der Zentralvermarktung mit dem Darlehen finanziert werden sollen. Darunter fallen etwa der Schutz vor illegaler Piraterie, bessere Übertragungstechnik oder auch die Digitalisierung und Verbesserung der Auslandsvermarktung. Doch eine Bedingung stellt Adidas der DFL. Sie können pro Jahr maximal 20 Millionen Euro davon nutzen.

Die DFL erhält von Adidas einen guten Zinssatz von 1,5 Prozent. Die Klubs müssen bei der Nutzung des Darlehens deutlich weniger als die 100 Millionen Euro plus Zinsen zurückzahlen.

Adidas liefert neuen Spielball

Das Darlehen soll mit Kooperationsgeschäften verrechnet werden. Ab der Saison 2026/27 stellt wieder Adidas den offiziellen Spielball der Bundesliga. Eigentlich sollte der Deal über vier Jahre gehen, doch nun wurde dieser vorzeitig auf acht Saisons ausgeweitet. Wie die "Bild" berichtet, erhält die DFL pro Saison rund fünf Millionen Euro.

Zusätzlich wird die neue U21-Bundesliga mit einem Adidas-Ball spielen. In der "Bundesliga Talent Series" treten die Talente der 36 Profiklubs gegeneinander an.

Der Weltkonzern stellt auch die Ball-Trophäe für den "Man of the Match". Dieser wird nach jedem Spiel von den Fans per Bundesliga-App gewählt.

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