TV
E-Paper
Sport

Akuter Bier-Mangel

Schottland-Fans trinken Flieger leer

OR
von
Was den Bier-Konsum betrifft, scheinen die Schotten schon jetzt weltmeisterlich zu sein.
© APA/dpa/Sven Hoppe
Die schottischen Fans sind offiziell zur Weltmeisterschaft eingetroffen und haben bereits mit den ersten Widrigkeiten zu kämpfen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Anhänger in Kilts landeten am 11. Juni am Boston Logan Airport, im Vorfeld von Schottlands erster Teilnahme an einer FIFA-Weltmeisterschaft seit 1998.

Auch interessant

Schottland Favorit gegen Haiti-Exoten

Bier plötzlich out? Selbst die WM spürt's

Bier-Brauer hoffen auf erfolgreiche WM

Erster großer Rückschlag des Turniers

Auf die Reise angesprochen, scherzte ein Fan, dass das größte Problem weder Turbulenzen noch Verspätungen oder verlorenes Gepäck gewesen seien, sondern die Tatsache, dass auf dem Flug noch vor der Landung das Bier ausging.

Es wird erwartet, dass in dieser Woche Tausende Anhänger der "Tartan Army" in die Region Boston und Providence strömen, während sich Schottland auf sein Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Haiti am 13. Juni im Gillette Stadium vorbereitet. Für einige Fans könnte das Turnier damit jedoch bereits jetzt seinen ersten großen Rückschlag mit sich gebracht haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DFB-Star kannte Auftaktgegener nicht

Skandal: Werbung steht  über Fußball!

Schottland-Fans trinken Flieger leer

Plötzlich wendet Schiri neue Regel an

Kurz vor 1. Spiel: Tuchel schickt 4 Spieler heim

Pariasek und Herzog stimmen zur WM Lied an

Matthäus schießt gegen Klopp: "Sollte es eigentlich wissen"

So startet mein WM-Abenteuer

Leiche neben Irans Trainingsplatz abgelegt

WM-Trikots mit neuen Debut-Aufnähern