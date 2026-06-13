Akuter Bier-Mangel
Schottland-Fans trinken Flieger leer
Die Anhänger in Kilts landeten am 11. Juni am Boston Logan Airport, im Vorfeld von Schottlands erster Teilnahme an einer FIFA-Weltmeisterschaft seit 1998.
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Erster großer Rückschlag des Turniers
Auf die Reise angesprochen, scherzte ein Fan, dass das größte Problem weder Turbulenzen noch Verspätungen oder verlorenes Gepäck gewesen seien, sondern die Tatsache, dass auf dem Flug noch vor der Landung das Bier ausging.
Es wird erwartet, dass in dieser Woche Tausende Anhänger der "Tartan Army" in die Region Boston und Providence strömen, während sich Schottland auf sein Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Haiti am 13. Juni im Gillette Stadium vorbereitet. Für einige Fans könnte das Turnier damit jedoch bereits jetzt seinen ersten großen Rückschlag mit sich gebracht haben.
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