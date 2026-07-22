Ronaldo liked FIFA- Korruptions-Vorwurf

An Kontroversen mangelte es der größten WM aller Zeiten definitiv nicht. Auch wenige Tage nach dem Finale wird aber noch Stoff nachgeliefert.

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Denn der offizielle Instagram-Account von Superstar Cristiano Ronaldo gab einem Posting einen Like, das der FIFA Korruption im Turnier vorwirft.

Schwere Vorwürfe an die FIFA auf Instagram

Schon während des Turniers wurden immer wieder kritische Stimmen laut, die der FIFA und ihren Schiedsrichtern unterstellten, nicht unparteiisch zu sein. Speziell Argentinien und Lionel Messi sollen bevorzugt worden sein, unter anderem weil Messi im ersten Spiel gegen Algerien eine klare rote Karte gegen sich nicht bekam.

Ronaldo liked einen FIFA-kritischen Post auf Instagram © espejopublico/Instagram

Und auch sein größter Konkurrent dürfte ähnlich denken. Die spanische Journalistin Pilar Rodríguez Losantos warf in der Sendung "Espejo Público" vor: "Argentinien hätte schon mindestens fünf Spiele früher ausscheiden müssen. Sie sind nur wegen der FIFA, einer der korruptesten Institutionen, noch im Turnier."

Das Profil der Sendung teilte den Ausschnitt auf Instagram, der Account von CR7 markierte den Beitrag mit "Gefällt mir". Wenig später wurde der "Like" wieder entfernt. Ob der Beitrag von Ronaldo selbst oder einem Social-Media-Beauftragten geliked wurde, ist nicht klar. Für eine Kontroverse sorgte Ronaldo damit aber so oder so.