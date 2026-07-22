Austria Wien startet die Jagd auf die Conference League

Erste Bewährungsprobe für die Wiener Austria: Die Favoritner starten am Donnerstag bei FK Liepaja in die Qualifikation zur Conference League und wollen zwingend vorlegen.

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Für die Wiener Austria erfolgt die erste Bewährungsprobe der neuen Saison an der Ostsee. In der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League bekommen es die Favoritner am Donnerstag (17:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) mit dem lettischen Vertreter FK Liepaja zu tun. Gespielt wird allerdings im rund 200 Kilometer entfernten Badeort Jurmala nahe Riga, da das eigentliche Heimstadion der Letten nach einem Rockkonzert unbespielbar ist. Die Veilchen reisen als klarer Favorit an, müssen jedoch in der Abwehr improvisieren: Mit Aleksandar Dragovic, Philipp Wiesinger und Johannes Handl kämpften zuletzt gleich mehrere Leistungsträger mit Verletzungen.

Trotz der Personalsorgen blickt Trainer Stephan Helm optimistisch auf die Aufgabe. Im letzten Testspiel gegen Paksi FC (4:1) kamen mit Ibrahim Buhari und Jonas Feddersen bereits Neuzugänge in der Defensive zum Einsatz. Zudem könnte Offensiv-Zugang Julian Hettwer sein Debüt im Baltikum feiern, während Kapitän Manfred Fischer die Marschroute vorgibt: Es gelte primär, den eigenen Matchplan durchzuziehen und die Favoritenrolle eiskalt auszuspielen. Ein schnelles Wiedersehen mit Ex-Austrianer Marvin Martins bleibt den Wienern im Hinspiel übrigens erspart: Der Liepaja-Kapitän sitzt eine Rotsperre ab.

Weg in die 3. Runde vorgezeichnet

Der lettische Fünfte der laufenden Ganzjahresmeisterschaft wird von Helm keineswegs unterschätzt. Mit dem treffsicheren Nigerianer Ede Oloko verfügen die Hausherren über viel Qualität in der Offensive. Dennoch zählen für die Wiener Violetten am Donnerstag nur Fakten, um sich eine ideale Ausgangslage für das Rückspiel am 30. Juli in Wien zu verschaffen.

Sollte die Hürde Liepaja genommen werden, wartet in der 3. Qualifikationsrunde der Sieger der Partie AEK Larnaca gegen Beitar Jerusalem.