Talisca schießt Fenerbahçe  zum knappen CL-Quali-Sieg

Möglicher Sturm-Graz-Gegner Fenerbahce schlägt Gornik Zabrze im Hinspiel der CL-Quali knapp mit 1:0.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während der Bundesliga-Vizemeister Sturm Graz nach dem fulminanten 4:0-Heimerfolg gegen Schottlands Vize Hearts of Midlothian bereits mit mehr als einem Bein in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League steht, zeichnet sich dort der potenzielle Kracher-Gegner ab. Der türkische Süper-Lig-Vizemeister Fenerbahce Istanbul setzte sich am Dienstagabend im Hinspiel der 2. Runde im heimischen Chobani-Stadion knapp, aber verdient mit 1:0 gegen den polnischen Vertreter Gornik Zabrze durch und verschaffte sich eine solide Ausgangslage.

In einer umkämpften Partie avancierte Anderson Talisca (37.) zum Matchwinner für das Starensemble aus Istanbul. Der Brasilianer zirkelte in der 37. Spielminute einen Freistoß direkt in die Maschen und sorgte für den umjubelten Führungstreffer. Bereits davor verhinderte Zabrze-Schlussmann Schulze (6.) bei einem Fernschuss von Bartuğ den frühen Rückstand, während auf der Gegenseite Fenerbahce-Keeper Mert Günok (16.) gegen Dietz glänzend parieren musste.

Aluminium-Pech verhindert höheren Sieg

Nach dem Seitenwechsel drehten die Türken weiter auf und drängten auf die Vorentscheidung. Allen voran Talisca erweis sich als permanenter Unruheherd: Erst scheiterte der Torschütze per Kopf am glänzend reagierenden Gästetorwart (53.), ehe ein weiterer Kopfball des Offensivstars nur an das Aluminium krachte (56.). Auch Bartuğ (63.) hatte Pech, als sein strammer Abschluss ebenfalls nur an der Torstange landete. Zudem nutzte der türkische Großklub die Partie für namhafte Debüts: Sommer-Neuzugang Nathan Aké stand in der Startelf, während Mason Greenwood (83.) in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Das Rückspiel zwischen Gornik Zabrze und Fenerbahce steigt am Mittwoch, 29. Juli in Polen. Sollte Sturm Graz den Vier-Tore-Vorsprung im Rückspiel in Schottland souverän verteidigen und Fenerbahce den Vorsprung über die Zeit bringen, kommt es in der 3. Qualifikationsrunde zum absoluten Schlagerduell zwischen den Steirern und dem türkischen Spitzenklub.