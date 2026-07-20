Ist Sturm bereit für Schotten-Ansturm?

Sturm Graz eröffnet am Dienstag den Kampf um Europa. Mit Heart of Midlothian wartet ein schottischer Top-Klub.

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Nicht einmal 48 Stunden nach dem Finale der Fußball-WM wird‘s für Österreichs Vizemeister Sturm Graz im Kampf um Europa ernst.

1.300 Schotten stürmen Graz

Am Dienstag um 20.30 Uhr (ORF1 live) wird in Graz das Champions-League-Quali-Hinspiel (2. Runde) gegen den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian angepfiffen. Dabei geht es nicht nur sportlich rund.

Da der schottische Traditionsklub 1.300 Fans mitbringt, müssen sich nicht nur die Grazer Innenstadt-Lokale auf einiges gefasst machen. Weil die Hearts einen Fanmarsch ankündigten, wird die Polizei ab 15 Uhr einen Sicherheitsring um das in den vergangenen Wochen modernisierte Stadion in Graz-Liebenau legen.

Sportlich, sowie finanziell geht‘s für die Grazer um viel. Sturm-Coach Fabio Ingolitsch hofft, dass Otar Kiteishvili (Wade), Gizo Mamageishvili (Rücken) und Filip Rozga (neuerliche Oberschenkelverletzung) trotz verpassten Trainingseinheiten bereit sind. Ingolitsch: "Wir haben bei unserer Kreativabteilung in der Vorbereitung improvisieren müssen." Die Georgier Kiteishvili und Mamageishvili kamen beim Test gegen Pogon Stettin (1:0) immerhin wieder zum Einsatz.

Ob Kiteishvili angesichts der "suboptimalen Vorbereitung" für den Ernstfall schon bereit ist, ließ Ingolitsch offen. Der Stellenwert des zweifachen Bundesliga-Spielers der Saison ist kein Geheimnis. Ingolitsch: "Alle wissen, dass Otar das Um und Auf in unserem Spiel ist."

Nicht rechtzeitig fit wird Rückkehrer Amady Camara (Muskelzerrung im Oberschenkel). Eigentlich hätte der an Nantes verliehene Franzose Transfer-Geld in die Sturm-Kassen spülen sollen. Jetzt hofft Sport-Boss Michael Parensen, "dass er schnell wieder vollständig gesund wird", damit er die Mannschaft schnell verstärken kann.

Sieger ist fix in einer Gruppenphase

Das Rückspiel steigt eine Woche später (28. Juli) in Edinburgh. Der Sieger steigt in die dritte Quali-Runde auf und würde Anfang August auf den Sieger aus Fenerbahce Istanbul (TUR) – Gornik Zabrze (POL) treffen. Von dort geht‘s ins Playoff, selbst bei einer Niederlage wäre man bereits fix in der Ligaphase der Europa League. he später (28. Juli) in Edinburgh. Der Sieger steigt in die dritte Quali-Runde auf und würde Anfang August auf den Sieger aus Fenerbahce Istanbul (TUR) – Gornik Zabrze (POL) treffen. Von dort geht‘s Playoff, selbst bei einer Niederlage wäre man bereits fix in der Ligaphase der Europa League.