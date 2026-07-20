Ex-Freundin packt über Bayern-Star aus

FC-Bayern-Star Michael Olise (24) gerät abseits des Platzes in die Schlagzeilen.

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Während der französische Nationalspieler Michael Olise auf dem Fußballplatz glänzt und gerade erst mit seinem Team das WM-Halbfinale erreichte, braut sich abseits des Rasens ein Konflikt zusammen. Der 24-Jährige, der seit 2024 beim FC Bayern München spielt, hält sein Privatleben normalerweise streng unter Verschluss. Auf seinem Instagram-Profil dreht sich alles ausschließlich um den Sport, zu einer Beziehung hat er sich bislang nie geäußert. Doch nun rückt seine Vergangenheit in den Fokus der Öffentlichkeit.

Kein Kontakt zur eigenen Tochter

Seine deutsche Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher wandte sich an die Zeitung "Bild" und erhob Vorwürfe. Die 34-jährige Düsseldorferin gab an, zwei Jahre lang mit dem Fußballprofi liiert gewesen zu sein. Die beiden hatten sich 2022 über Instagram kennengelernt und eine Fernbeziehung geführt. Diese sei laut Zaunbrecher in die Brüche gegangen, kurz bevor sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Aus der Beziehung ging die heute 20 Monate alte Tochter Aaliyah Noor hervor.

Obwohl Michael Olise die Vaterschaft nach einem entsprechenden Test offiziell anerkannte, hat er das Kind laut Aussage der Mutter noch nie gesehen. Jeglicher Kontakt zwischen den beiden laufe derzeit ausschließlich über Anwälte ab. In Richtung des Bayern-Spielers fand die Ex-Freundin deutliche Worte gegenüber "Bild": "Mich macht es fertig, wie gefühllos jemand zu seinem eigenen Kind sein kann." Seit der Trennung herrsche absolute Funkstille.

Streit um den Unterhalt

Zaunbrecher betonte, sie wolle darum kämpfen, dass ihre Tochter den Vater kennenlernt und dieser einen angemessenen Unterhalt zahlt. Während Michael Olise beim FC Bayern geschätzt rund 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, hätten seine Anwälte ihr lediglich "eine lächerliche Summe" angeboten. Aus Enttäuschung über das Verhalten ihres Ex-Partners entschied sie sich dazu, nicht länger zu schweigen.