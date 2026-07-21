Transfer-Knall um Jamal Musiala (23)

Plötzlich gibt es Transfer-Wirbel beim FC Bayern München.

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Ein Bericht aus der Türkei hat in der Fußballwelt für Verwunderung gesorgt. Demnach soll Bayern-Star Jamal Musiala überraschend mit einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht worden sein.

Wildes Gerücht

Auslöser ist ein Bericht der türkischen Tageszeitung Hürriyet. Darin heißt es, Musiala sei dem türkischen Meister über Berater als Leihspieler angeboten worden. Galatasaray soll die angebliche Möglichkeit zwar geprüft haben, eine Entscheidung oder konkrete Gespräche habe es demnach aber noch nicht gegeben.

© UEFA via Getty Images

Als Begründung führt die Zeitung an, dass Musiala nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Sommer 2025 eine schwierige Phase hinter sich habe. Zudem wird behauptet, der deutsche Nationalspieler habe nach den Veränderungen im Bayern-Kader nicht mehr denselben Stellenwert wie zuvor.

Kein Abschied

An der Säbener Straße sorgt das Gerücht allerdings eher für Kopfschütteln. Nach übereinstimmenden Berichten aus Deutschland gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der Rekordmeister einen Abschied seines Offensivstars in Erwägung zieht. Musiala gilt weiterhin als einer der wichtigsten Bausteine der Münchner Zukunftsplanung und besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Der 23-Jährige zählt trotz seiner verletzungsbedingten Pause weiterhin zu den größten Leistungsträgern des FC Bayern. Nach seiner Rückkehr arbeitet Musiala daran, wieder zu seiner Bestform zu finden und soll auch in der neuen Saison eine zentrale Rolle im Team spielen.

In dem türkischen Bericht werden neben Musiala auch Bruno Fernandes und Can Uzun als mögliche Verstärkungen für die offensive Mittelfeldposition bei Galatasaray genannt. Während es bei Fernandes zumindest immer wieder Spekulationen über einen Wechsel gibt, erscheint eine Leihe von Musiala nach aktuellem Stand äußerst unrealistisch. Weder vom FC Bayern noch aus dem Umfeld des Spielers gibt es Anzeichen dafür, dass ein Abschied zur Debatte steht.