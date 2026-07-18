Michael Olise will zu Real: Das steckt dahinter

Ein Bericht der französischen Sportzeitung "L’Équipe" sorgt für Zündstoff beim FC Bayern, da Superstar Michael Olise seinen Mitspielern bereits von einem gewünschten Wechsel zu Real Madrid erzählt haben soll.

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Der 24-jährige Bayern- und Frankreich-Star Michael Olise soll bei der Weltmeisterschaft seinen französischen Mitspielern bereits von seinen Absichten berichtet haben, zu Real Madrid wechseln zu wollen. Klar ist jedoch, dass die Münchner den Superstar, der mit einem Marktwert von 150 Millionen Euro auf transfermarkt.de mit Abstand der wertvollste Bayern-Profi ist, unbedingt halten wollen. Angesichts dieser Situation droht nun teaminternes Theater, weshalb vier mögliche Zukunftsszenarien im Raum stehen.

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Vertragsverlängerung mit Mega-Gehalt

Das erste und wahrscheinlichste Szenario sieht eine vorzeitige Verlängerung des aktuell bis 2029 laufenden Arbeitspapiers vor. Olise, der bisher rund 14 Millionen Euro Grundgehalt bezieht, könnte dabei in die Region der Topverdiener Harry Kane (32) und Jamal Musiala (23) vorstoßen und künftig 25 Millionen Euro oder mehr verdienen. Lothar Matthäus (65) erklärte dazu in der BILD-Sendung "Lothar legt los": "Bayern denkt gar nicht daran, Olise zu verkaufen. Ich denke eher, dass sie mit Olise noch mal verlängern und sein Gehalt aufstocken."

Bleiben und weiter zaubern

Ein weiteres denkbares Szenario ist, dass Olise eine Verlängerung ausschlägt, die Bayern-Verantwortlichen jedoch hart bleiben. Da der Franzose bislang nicht als Stinkstiefel auffiel und sich in München eigentlich wohlfühlen soll, könnte er den Verbleib akzeptieren und sportlich so stark weiterspielen wie bisher.

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Bleiben und großes Theater

Matthäus merkte zu den Ambitionen des Spielers an: "Ich persönlich kann es verstehen, dass man bei Real Madrid spielen möchte. Jeder Spieler möchte irgendwann einmal für Real Madrid spielen." Sollte der Verein einen Wechsel blockieren und der Spieler genervt reagieren, droht ein gefährliches Szenario. Schlechte Leistungen, schlechte Stimmung in der Kabine oder im äußersten Fall Provokationen und ein Streik könnten die Mannschaft spalten. Aktuell gilt dieses Verhalten jedoch noch als unwahrscheinlich.

Für Rekordsumme verkaufen

Die Führungsetage erklärte den Profi mehrfach für unverkäuflich. Präsident Herbert Hainer (72) betonte erst kürzlich öffentlich: "Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein. Er ist unverkäuflich." Ein Einknicken der Bosse scheint nur möglich, wenn der Spieler seinen Wechselwunsch absolut unmissverständlich hinterlegt und Real Madrid eine Rekordsumme von über 200 Millionen Euro bietet. Matthäus sieht die Chancen für einen Sommertransfer ohnehin skeptisch: "Die Bayern werden gar nicht erst in irgendein Gespräch mit einem anderen Verein gehen. Sie werden die Schlagzeilen weglächeln. Die Möglichkeit, dass Olise im nächsten Jahr bei Real Madrid spielt, schätze ich eigentlich auf null."