San Marino: "Sputnik funtioniert"

Die umstrittene Impfkampagne der Republik San Marino, die auf dem russischen Sputnik-Vakzin basiert, funktioniert.

Das ist die Meinung der Regierung des Kleinstaates, die sich mit den Leitern des römischen Instituts für Infektionskrankheiten Spallanzani in Rom getroffen hat, um vier Monate nach Beginn der Verabreichung des russischen Impfstoffs eine Bilanz zu ziehen.

"Hohe Wirksamkeit"

Die Daten bestätigen "die hohe Wirksamkeit der Impfkampagne", hieß es in einem Schreiben des Staatssekretärs für Gesundheit Roberto Ciavatta. Von etwa 200 Infektionsfällen pro Woche Mitte März, als die Kampagne noch am Anfang stand, da die ersten Dosen am 25. Februar injiziert wurden, sank die Zahl auf weniger als 30 in der zweiten April-Hälfte. Sie fiel dann allmählich auf Null.

Keine Fälle seit Mai

Der letzte positive Fall in der Republik San Marino, die etwas mehr als 30.000 Einwohner zählt, wurde am 12. Mai festgestellt, der letzte Todesfall einer positiv getesteten Person ereignete sich am 25. April. Die Intensivstationen des staatlichen Krankenhauses wurden nach und nach vollständig geleert.

Insgesamt wurden bis heute 38.586 Dosen Sputnik und 6.089 Dosen BioNTech/Pfizer verabreicht. Letztere wurden von Italien im Rahmen der mit dem Gesundheitsministerium unterzeichneten Vereinbarung zur Verfügung gestellt.

Studie bestätigt Wirksamkeit

Die Gesundheitsbehörden in San Marino und das Spallanzani-Institut in Rom untersuchten die vorläufigen Daten der laufenden Studie zur Analyse der Antikörperreaktion an einer repräsentativen Stichprobe von etwa tausend mit Sputnik geimpften Freiwilligen. Festgestellt wurde die Präsenz von spezifischen Antikörpern gegen das Coronavirus, die zeigen, dass der Impfstoff seine Aufgabe erfüllt.

Aufgrund dieser Situation hat sich die Republik San Marino auch sehr mutige Experimente erlaubt, wie eine Disco-Party vor zwei Wochen, an der 2.600 Personen teilnahmen, die entweder geimpft oder mit einem negativen Abstrich kontrolliert wurden. Zwei Wochen nach dieser Party wurden noch keine positiven Fälle von Positivität unter den Teilnehmern registriert.