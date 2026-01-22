Kultfigur Diddl Maus feiert sensationelles Comeback

Eine der erfolgreichsten deutschen Kultfiguren der Neunzigerjahre kehrt zurück: Die Maus Diddl erlebt eine zeitgemäße Neuauflage.

Das internationale Produktions- und Lizenzunternehmen Warimex mit Sitz im baden-württembergischen Neuried übernimmt die Markenlizenz und präsentiert auf der Spielwarenmesse in Nürnberg erstmals ein neu gestaltetes Sortiment. Der Verkaufsstart ist für den 6. Juli 2026 vorgesehen.

Neuinterpretation mit Anspruch

Warimex setzt bei der Wiederbelebung der Marke auf eine Mischung aus Modernisierung und Bewahrung. Gemeinsam mit dem Diddl-Erfinder Thomas Goletz soll die Figur eine neue Relevanz gewinnen, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Nachhaltige und recycelte Materialien bilden künftig einen festen Bestandteil der Produktstrategie. „Design, Produktqualität und verantwortungsvolle Herstellung sollen Hand in Hand gehen“, heißt es vom Unternehmen in einer Aussendung.

Die Marke als Gefühl

Die Rückkehr von Diddl erfolgt nicht zufällig. Marken mit einem emotionalen Kern erleben seit einigen Jahren eine erhöhte Nachfrage – nicht zuletzt in turbulenten gesellschaftlichen Phasen. Warimex definiert den Kern von Diddl heute als „Geborgenheit, Beständigkeit und Herzlichkeit“ und setzt auf eine emotionale Positionierung, die über reine Produktlogik hinausgeht. Damit will die Marke zugleich nostalgische Sammler und eine neue junge Zielgruppe ansprechen.

Vom Kultprodukt zum breiten Sortiment

Zu Hochzeiten war Diddl ein globales Phänomen: Über zwei Jahrzehnte hinweg entstanden mehr als 20.000 Produkte in fast 30 Ländern. Die neue Produktwelt knüpft daran an, erweitert das Portfolio aber deutlich. Neben Klassikern wie Schulbedarf, Plüsch und Geschenkartikeln sollen Trendprodukte, Haushaltsartikel, Elektrogeräte und sogar eine vollständige Kosmetiklinie erscheinen. Alle Kollektionen werden als Limited Editions aufgelegt und nicht nachproduziert – ein bewusster Schritt, um Wertigkeit und Sammelcharakter zu betonen.

© Instagram/Diddl_orriginal

Produktion und Qualität im Fokus

Produziert wird künftig in Deutschland, Europa und Fernost. Nach Angaben von Warimex sollen hohe Qualitätsstandards und kontrollierte Fertigungsprozesse im Vordergrund stehen. Produktionspartner sollen langfristig eingebunden werden; recycelte Materialien sollen nach Möglichkeit bevorzugt zum Einsatz kommen.

Sammler trifft Generation Alpha

Der Relaunch verfolgt eine doppelte Zielgruppenstrategie: Einerseits sollen Erwachsene erreicht werden, die die Marke seit den Neunzigerjahren kennen und sammeln; andererseits richtet sich das modernisierte Design an Kinder und Jugendliche, die erstmals in Berührung mit der Figur kommen. Über gemeinsame Motive und Maskottchen sollen Generationen im besten Fall sogar miteinander verbunden werden.

Messepräsentation im Jänner

Premiere feiert das neue Sortiment ab dem 27. Jänner 2026 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg (Halle 2, Stand F-05). Bestellungen sind vor Ort sowie über einen zentralen Händler-Shop möglich. Goletz bleibt trotz Lizenzübernahme weiter an der kreativen Weiterentwicklung beteiligt – für viele Fans ein wichtiges Signal.