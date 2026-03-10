Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
José Antonio Kast
© Getty Images

Fan von Diktator

Chiles neuer Präsident Kast tritt sein Amt an

10.03.26, 23:45
Teilen

In Chile tritt der neue Präsident José Antonio Kast sein Amt an. 

Der deutschstämmige, ultrarechte Politiker hat eine Politik der harten Hand gegen Kriminalität und irreguläre Migration angekündigt. Der Vater von neun Kindern und strenggläubige Katholik folgt auf den linken Staatschefs Gabriel Boric. Kast hatte im Dezember die Stichwahl um die chilenische Präsidentschaft gewonnen.

Kast gilt als Fan des chilenischen Diktators Augusto Pinochet, er hat zwei frühere Pinochet-Anwälte in sein Kabinett berufen. Die Militärdiktatur von General Pinochet in Chile endete 1990. Unter Pinochets Herrschaft wurden nach heutigen offiziellen Angaben etwa 3200 linksgerichtete Aktivisten und andere Regierungsgegner ermordet und mehr als 38.000 weitere Menschen gefoltert. Pinochet starb 2006 im Alter von 91 Jahren, ohne je für die Verbrechen unter seiner Herrschaft verurteilt worden zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen