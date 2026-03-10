Neue Flüchtlingswelle? Iran-Experte klärt auf

Iran-Experte Walter Posch war am Dienstagabend zu Gast in der "ZiB2".

Laut US-Präsident Donald Trump könnte der Krieg schon bald zu Ende sein. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu erklärte allerdings, dass man noch nicht fertig sei. Wie lange wird der Krieg also noch dauern, wollte "ZiB2"-Anchor Armin Wolf am Dienstagabend von Iran-Experte Walter Posch wissen.

Die Antwort: "Das kann man nicht seriös sagen." Denn: "Es müsste ja einen Gewaltakt von der Seite der Amerikaner geben, die jetzt sagen, jetzt ist Schluss. Und dann spielen natürlich auch die Iraner eine Rolle. Denen muss man auch was anbieten, und die sind dementsprechend verbittert und haben schon gedroht, dass sie so lang schießen, wie sie eben noch Raketen haben, und sie halten die

unbegrenzt."

Große Flüchtlingsbewegung möglich

Es hänge nun auch "sehr stark" von den "innenpolitischen Erwägungen von Präsident Trump ab". Für die Israelis würde es strategisch mehr Sinn machen, "nicht nur die Iraner zu entwaffnen auf der Raketenebene, sondern eben auch alle ihre Verbündeten".

Eine große Flüchtlingsbewegung befürchtet Posch "noch nicht". Aber: "Die Möglichkeit besteht, mit jedem Tag, den es länger dauert und vor allem, wenn dann die Menschen den Eindruck haben, dass es nie aufhört und dass man da einfach nicht mehr existieren kann, weil die Infrastruktur so zerstört ist", so der Iran-Experte.