6 Menschen tot: Mann zündet sich in Bus an

10.03.26, 21:45
In der Gemeinde Kerzers in der Schweiz ist am Dienstagabend ein Linienbus komplett ausgebrannt. Laut der Polizei sind dabei mindestens sechs Menschen getötet worden.

Ein Mann hat sich laut Augenzeugen gegen 18:25 Uhr im Kanton Freiburg selbst angezündet, wie der "Blick" berichtet. Laut der Polizei gibt es sechs Tote und mehrere Verletzte. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie viele Personen sich im Bus befanden, ist bisher unklar.

Laut dem "Blick" brannte der Bus komplett ab. Die Flammen waren mehrere Meter hoch und die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Ein Mann habe in ein Video gesagt: "Er hat Benzin ausgeleert und sich selbst angezündet." Die Polizei hat dies bisher nicht bestätigt. Sie wollen am späten Abend eine Pressekonferenz abhalten.

Laut Medienberichten handelt es sich um ein Postauto. Das ausgebrannte Fahrzeug ist ein Linienbus von der Postauto AG. Sie werden vor allem im ländlichen Raum eingesetzt.

Mehr in Kürze ...

