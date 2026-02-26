Alles zu oe24VIP
Stift Melk wird zum Fußball-Rom
© Wolfgang Zarl

Jugendpastoral

26.02.26, 12:29
Teilen

Die Jugendpastoral der Diözese St. Pölten und die Diözesansportgemeinschaft (DSG) laden auch 2026 wieder zum Fußballturnier Fair Kick ein: für Ministranten, Jungschar und Katholische Jugend: am Samstag, 21. März 2026 (von 10 Uhr bis 17 Uhr).

Der Kremser Sportpfarrer Franz Richter wird einen sportlichen Segen erteilen. Sepp Eppensteiner, Vorsitzender der DSG: "Es geht um Gemeinschaft, Fairness und wir zeigen, eine junge, bunte, fröhliche Kirche!"

Ausrüstung

© Wolfgang Zarl

• Alle Teams müssen mit einheitlichen Dressen (gleiche T-Shirts) spielen.
• Es dürfen nur Hallenschuhe ohne Abrieb verwendet werden.
• Mit der Anmeldung werden die Benützungsbedingungen der Sporthalle anerkannt.
• Von allen Teams sind Teilnehmerlisten mit der Unterschrift der Pfarre sowie die E-Cards aller Spielerinnen und Spieler mitzuführen.

Geeignet für

Altersgruppen & Spielzeiten
Gespielt wird in zwei Altersgruppen:
Gruppe 1:
 10:00–13:00 Uhr

Geburtsjahrgänge 2013-2018 (8-13 Jahre)
Gruppe 2:
 14:00–17:00 Uhr
Geburtsjahrgänge 2008 – 2012 (14-18 Jahre)

Infos und Anmeldung (bis 9. März):
Telefon: 0664 / 6274674
Mail: eppensteiner@garant.co.at 

Eine Mannschaft besteht aus maximal 10 Teilnehmer*innen (1 Tormann/Torfrau + 4 Feldspieler*innen & 5 Ersatzspieler*innen)Es sind gemischt geschlechtliche sowie pfarrübergreifende Gruppen erwünscht und möglich!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

