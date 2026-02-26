Mann parkt Auto auf Überholspur - und geht einfach weg

Ein Wunder, dass hier auf der S1 auf Höhe Seyring kein furchtbarer Crash passiert ist: Ein bisher unbekannter Autofahrer hat einfach seinen Pkw auf der Überholspur (hier gilt mindestens Tempo 100) geparkt und ging davon.

NÖ. Hier die Einsatzmeldung der Feuerwehr Syering: Am helllichten (Diens-)Tag wurden die Florianis "zu einer Fahrzeugbergung auf der S1 alarmiert. Am Einsatzort befand sich ein Auto auf der zweiten Spur ohne dessen Besitzer. Die Straßenmeisterei hatte den Einsatzort bereits abgesichert, sodass wir mit unseren Tätigkeiten gleich beginnen konnten. Da aufgrund des Fahrzeugs eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit vorlag, entfernten wir den Pkw mittels Kran und Bergeanhänger von der Schnellstraße und stellten ihn an einem sicheren Ort ab."

Herrenloses Auto auf Abstellplatz gebracht. © FF Seyring

Wem der blaue klapprige Chevrolet-Kleinwagen gehört und wie es zu der haarsträubend gefährlichen Parksituation in Fahrtrichtung Korneuburg kommen konnte, ist unklar - fest steht nur, dass der blaue Pkw ohne Kennzeichen unterwegs war und erst am Tag davor abgemeldet worden war. Gleichzeitig ging bei der Polizei eine Meldung über einen Fußgänger auf der Schnellstraße ein. „Den Mann haben wir leider nicht angetroffen“, berichtet eine Sprecherin der Landespolizeidirektion.

Die Vermutung: Jemand hatte den Wagen gebraucht (und billig) gekauft, wobei ihm der Chevy auf der ersten Fahrt gleich einging. Anstatt die Panne zu melden, ließ er die Schrottmühle stehen, montieret die Überstellungskennzeichen ab - wenn er denn überhaupt welche gehabt hat - ab marschierte davon.

Erhebung seitens der Polizei, den Mann nach seiner durchaus gemeingefährlichen Aktion ausfindig zu machen, laufen.