Massen-Crash und L17-Auffahrunfall auf Inntalautobahn

Ein Messen-Crash und ein zweiter (Auffahr-)Unfall führten auf der Inntalautobahn zu erheblichen Behinderungen: Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt und mindestens drei Personen verletzt.

Tirol. Zunächst waren Mittwoch gegen 17 Uhr fünf Fahrzeuge bei Volders (Bezirk Innsbruck-Land) in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Die Unglückslenker: ein 37-jähriger und eine 30-jährige Österreicher(in), zwei weitere Tiroler im Alter von 62 und 27 Jahren sowie ein 52-jähriger Serbe. Drei von ihnen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Auf der A12 kam es dadurch mitten in der Rushhour zu einem umfangreichen Stau. Näheres zum Unfallhergang war vorerst nicht bekannt. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus Hall, ein Verletzter in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Zwei Beteiligte blieben unverletzt. Vier Fahrzeuge wurden abgeschleppt, eines war noch fahrbereit. Neben zwei Polizeistreifen sowie der Asfinag standen auch zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt mit Einsatzleitung sowie der Abschleppdienst im Einsatz.

Rund eine Stunde später kam es dann auf derselben Strecke der A12 bei Terfens (Bezirk Schwaz) zu einem weiteren vom Stau ausgelösten Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Österreicher musste mit seinem Lkw abbremsen. Ein nachkommender 17-jähriger einheimischer L 17-Fahranfänger fuhr dem Sattelschlepper mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache auf. Dadurch drehte sich das Auto um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelschiene. Der junge Lenker wurde verletzt, an Ort und Stelle erstversorgt und ins Krankenhaus Hall gebracht. Der Pkw wurde bei dem Unfall zerstört und abgeschleppt. Am Lkw entstand nur geringfügiger Schaden.