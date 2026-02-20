Bittere Tränen bei Cheyenne Ochsenknecht: Flieger wegen Schnee-Chaos verpasst

Der geplante Familienurlaub nach Kapstadt beginnt mit einem Dämpfer: Cheyenne Ochsenknecht darf am Flughafen nicht mehr ins Flugzeug steigen. Der Grund wirkt zunächst banal.

Am Abend sollte es für Natascha Ochsenknecht (61), Jimi Blue Ochsenknecht (34) und die Familie nach Kapstadt gehen. Cheyenne (25), die mit ihrer Familie in der Steiermark lebt, wollte in München dazustoßen. Doch am Flughafen kommt alles anders.

Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht © Getty Images

Schon zuvor hatte Natascha ihre rund 270.000 Follower auf Instagram mitgenommen. Zunächst checkte sie mit ihrer Mutter in einem Hotel nahe des Münchner Flughafens ein. Am Flughafen äußerte sie dann Sorgen, weil es stark schneite. In ihrer Instagram-Story sagte sie: "Wir wissen gar nicht, ob sie den Flieger schaffen….Es ist ein Drama und es hört nicht auf zu schneien. Also bitte Daumen drücken, dass alle mitkommen."

Cheyenne reiste aus Graz an. Wegen des Schneechaos hatte ihr Flug nach München fünf Stunden Verspätung.

Tür bleibt geschlossen

Als Cheyenne und ihr Mann Nino am Gate ankamen, war das Boarding bereits abgeschlossen. In ihrer Instagram-Story erklärte sie: "Aufgrund des Schneechaos hatte unser Flieger von Graz nach München fünf Stunden Verspätung. Wir kamen dann am Gate an, als das Boarding schon abgeschlossen war. Wir haben das Flugzeug wegrollen sehen. Sie hätten uns auch aufgemacht, aber es war zu wenig Personal da … Wir haben alle geweint."

© Instagram / @cheyennesavannah

Auch Natascha zeigte sich enttäuscht und sagte: "Leute, ich sag’s wie es ist. Die haben Cheyenne und die Familie nicht mitgenommen. Ich bin so traurig."

Update aus Kapstadt

Nach der Landung in Kapstadt meldete sich Natascha erneut bei ihren Fans: "Guten Morgen meine Lieben aus dem Flugzeug. Cheyenne und die Kinder sind nicht mitgekommen. Es gab kein WLAN, ich weiß also nicht, ob sie kommen, wann sie kommen."

© Getty Images

Einen Tag später hoffen Cheyenne und ihre Familie, mit dem nächsten Flug nach Kapstadt zu kommen. Doch auch am Freitag gab es wieder Probleme mit dem Flug. Diesmal war es allerdings das Gepäck, bzw. einige Koffer, die verschwunden waren. Von München aus will Cheyenne mit ihrer Familie weiter nach London und vor dort aus nach Kapstadt, um dann endlich ihren Urlaub anzutreten.