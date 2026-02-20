Alles zu oe24VIP
Sampson bei Budgen
© Screenshot/ORF

Alle mies?

Vor ESC-Show: Sampson schockt mit Urteil: "Glaube nicht, dass es dieses Mal ums Gewinnen geht"

20.02.26, 16:21
Vor dem Austro-Vorentscheid sorgt ein ESC-Insider mit Details für Aufsehen.

Kurz bevor wir endlich wissen, wer für Österreich beim diesjährigen ESC ins Rennen geht, macht einer, der es wissen muss, eine Schock-Ansage. ESC-Star Cesár Sampson und Alice Tumler werden durch die Entscheidungsshow führen. 12 Acts kämpfen darum, Österreich zu präsentieren.

Alice Tumler & César Sampson moderieren
© ORF/Thomas Ramstorfer.

Mehr zum Thema

Hintergrundwissen  

Aus diesem aktuellen Anlass nahm Sampson bei Patrick Budgen. Im neuen ORF-Sendehit "Hinter den Schlagzeilen - bei Budgen" sorgt der erfahrene Journalist seit Anfang des Jahres dafür, dass Promis sich Hintergrundwissen zu Schlagzeilen entlocken lassen. Erst jüngst sorgten die Aussagen von  Dompfarrer Toni Faber  für eine breite Diskussion über das zölibatäre Leben katholischer Priester. In der Sendung vom 20.2., in der die ESC-Vorentscheid-Hosts zu Gast waren, ließ Cesár Sampson aufhorchen.

Sampson bei Budgen
© Screenshot/ORF

Mehrere Favoriten

Dieser gab nämlich seine Einschätzung preis: "Ich habe tatsächlich mehrere Favoriten! Nicht alle sind gleich gut geeignet für einen Song-Contest-Moment. Glaube nicht, dass es dieses Mal ums Gewinnen geht, da bin ich zu sehr Realist." Die Sprache sei kein Hindernis für einen Gewinn, so Sampson, doch es gehe ums Gesamtpaket. Und: "Wenn du ins Finale kommst, bist du ein Gewinner." Worauf er achtet bei den Teilnehmenden? Dass sie professionelle Berufsmusiker sind. In den letzten Jahren habe sich viel Gutes getan in Österreich.

Forcher ähnlicher Meinung

Auch  ESC-Profi Eberhard Forcher  hat jüngst die Lage ähnlich eingeschätzt. Fans des ESC fiebern trotzdem auf den Vorentscheid hin - mit unserem Live-Ticker können Sie den ganzen Abend dabei sein.

"Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen und Mariella Gittler läuft Montag bis Freitag um 16.25 auf ORF.

