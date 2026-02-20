Song Contest Beben: ESC-Scout rechnet vor Show mit ORF ab

Heute ab 20.15 Uhr wird unser ESC Starter gekürt. 12 Künstler rittern um das Song Contest Ticket. ESC-Scout Eberhard Forcher erklärt nun warum dabei gar nicht die besten Künstler antreten

10 Jahre lang war Eberhard Forcher als ESC-Scout für unsere Song Contest Hits mitverantwortlich. Ein Sieg (JJ 2025) , ein dritter Platz (Cesár Sampson, 2018) , etliche gute Finalplatzierungen und mehrere weltweite Streaming Hits. Doch jetzt scheint er langjährige „Mr Song Contest“ nicht einmal mehr in der 43-köpfigen Jury Liste für die große ORF-Entscheidungs-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österrich?“, die um 20.15 Uhr auf ORF gezündet wird, auf.

© Facebook

© Andreas Tischler

Via Facebook erklärt er nun die Details dazu und rechnet auch gleich mit dem ORF ab: „Ich plane meine Winterauszeit in Asien immer lange im Voraus doch und zum Zeitpunkt der Buchung konnte man davon ausgehen, dass der ORF keine öffentliche TV-Vorausscheidung plant. Nachdem meine Arbeit als ESC - Scout normalerweise mit Januar erledigt ist, gab`s keinen Grund meine Urlaubspläne zu verschieben, erklärt Forcher sein ESC-Fernbleiben aus dem Thailand-Urlaub.

© ORF



Dass der ORF ja völlig überraschend erstmals seit 2016 wieder eine große Vorentscheidungs-Show macht hat ihn schlicht überrumpelt: „Überraschenderweise hat man sich dann doch für eine ESC-TV Show entschieden und da gab es natürlich Terminvorgaben, an denen man nicht vorbeikonnte.“

© Facebook



Die Show für die er schon „3,4 persönliche Favoriten hat“ wird er sich natürlich per Live-Stream ansehen. Mit der Auswahl der 12 Kandidaten geht er jedoch nicht ganz konform. „Die heurige Auswahl erfolgte letztendlich durch die Fernsehredaktion und der ist es natürlich in erster Linie darum gegangen, ein möglichst breites musikalisches Spektrum abzubilden. Man musste auf ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis Frauen/Männer, Deutsch/Englisch/Dialekt bzw. Uptempo/Balladen etc. achten“ erklärt er die aus über 520 Einsendungen getroffene Wahl.

© Getty Images

Die jedoch laut Forcher nicht unbedingt unsere besten Künstler für den ESC sind: „Leider sind unter diesen Vorgaben ein paar der interessanteren Acts gar nicht erst zum Zug gekommen!“ Harte aber wohl richtige Worte eines absoluten ESC-Insiders