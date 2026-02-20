„Das mache ich nicht mit“: Howard Carpendales Wut-Abrechnung und neues Album „Zeitlos“

Obwohl er dem Studio eigentlich schon abgeschworen hatte, überrascht Schlagerlegende Howard Carpendale seine Fans nun doch mit dem neuen Album „Zeitlos“ und liefert ganz nebenbei eine saftige Abrechnung mit der modernen Musikindustrie.

Eigentlich hatte Howard Carpendale (80) im September 2024 gegenüber dem „Express“ ein klares Signal an seine Anhängerschaft gesendet: „Ich werde nach meinem jetzigen Album kein neues mehr veröffentlichen“. Damit bezog er sich auf „Let’s Do It Again“, das im Oktober 2023 Platz drei der deutschen Charts erreichte. Doch nun folgt die überraschende Kehrtwende: Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung veröffentlicht der Schlager-Star am 20. Februar sein neues Album „Zeitlos“.

Mehr lesen:

Klassiker im modernen Gewand

Das Werk ist eine Mischung aus frischen Kompositionen und neu interpretierten Meilensteinen seiner langen Karriere. Ziel sei es gewesen, die alten Hits behutsam zu aktualisieren, damit sie „etwas mehr klingen wie heute“, so Carpendale gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Den Anstoß dazu gab ein intensiver Austausch mit seinem Musical Director, in dem er den Wunsch äußerte, zentrale Titel seiner Laufbahn noch einmal aufzunehmen.

Kritik an der Musikindustrie

Mit „Zeitlos“ unterstreicht der Musiker auch seine kritische Distanz zur heutigen Musikindustrie. Insbesondere das Streaming-Geschäft bereitet ihm Bauchweh, da es laut Carpendale nicht nur die finanzielle Situation der Künstler belaste, sondern auch den kreativen Prozess einschränke. „Das mache ich nicht mit“, betonte er gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er wolle „gute Musik machen“ und sich nicht ständig fragen müssen, ob ein Titel „streamingaffin“ sei.





Auch der zunehmenden Rolle von künstlicher Intelligenz in der Produktion begegnet er mit Skepsis: „Wenn KI Erfolg hat, sehe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass junge Menschen eine Karriere starten.“ Der Sänger zeigt sich pessimistisch, was die Chancen betrifft, in der heutigen Zeit noch große Erfolge oder gar neue Evergreens zu landen: „Ich rechne nicht damit, dass ich jemals wieder einen großen Hit haben würde. Die meisten von uns können nicht damit rechnen.“

Kein Ruhestand in Sicht

Obwohl „Zeitlos“ eine gewisse Abschiedsstimmung transportiert, betont Carpendale, dass der Verzicht auf neue Studioalben keineswegs mit einem Ruhestand gleichzusetzen sei. Seine bevorstehende Abschiedstournee startet am 12. März in Riesa und findet am 18. April 2026 in Hamburg ihren Abschluss. Dass nach „Zeitlos“ noch ein weiteres „Hello Again“ folgen könnte, schließt der Schlager-Star jedenfalls nicht völlig aus.