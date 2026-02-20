Tattoo-Sünde & Beziehungs-Check: Melissa Naschenweng packt auf Instagram aus

Schlager-Powerfrau Melissa Naschenweng gibt auf Instagram Vollgas und lässt ihre Fans bei einer intimen Fragerunde tief in ihr Privatleben – und sogar unter die Haut – blicken.

In der Welt des Schlagers gehört ein bisschen „Lederhosen-Rock’n’Roll“ zum guten Ton, doch bei der Frage nach Körperschmuck überraschte Melissa ihre Follower mit einer ehrlichen Beichte. Auf die neugierige Fan-Frage, ob sie ein Tattoo besitze, antwortete die Kärntnerin gewohnt direkt: „Ja, hatte ich mal, aber wurde mittlerweile entfernt.“ Zum Beweis lieferte sie ein Foto eines längst verblassten Relikts (Ein Violinenschlüssel, den sie sich zum 18. Geburtstag stechen ließ) auf ihrer Schulter nach. Ob die Jugendsünde schlicht nicht mehr zum aktuellen Style passte oder der Laser-Termin eine rein ästhetische Entscheidung war, ließ die Sängerin offen – klar ist nur: Die Haut bleibt heute (fast) rein.

Melissa Naschenweng zeigt ihr verblasstes Tattoo. © Instagram

Noch spannender wurde es, als das Thema „Reisen“ auf den Tisch kam. Wie hält man das ewige Unterwegssein zwischen Hotelzimmern und Autobahnen bloß aus? Melissa antwortete prompt mit einem Selfie-Video aus dem Wagen, das bei manchem Fan kurzzeitig für Schnappatmung gesorgt haben dürfte. An ihrer Seite: ein sichtlich charmanter Begleiter. „Ich bin immer in bester Gesellschaft“, kommentierte sie vielsagend. Bevor die Gerüchteküche allerdings komplett überkochen konnte, gab es die Entwarnung für alle Verehrer: Bei dem feschen Co-Piloten handelt es sich nicht etwa um einen neuen Mann an ihrer Seite, sondern um ihren Produzenten Sebastian Steinhauser. Musikalische Harmonie schlägt hier (vorerst) romantisches Geplänkel.





Nachteule statt früher Vogel

Wer glaubt, dass die Blondine nach einem langen Tag auf Achse morgens als Erste beim Hotelfrühstück sitzt, irrt gewaltig. Melissa nutzte die Fragerunde auch für ein Outing als bekennende Nachteule.

Der „frühe Vogel“ kann ihr gestohlen bleiben – die Schlagerqueen blüht erst auf, wenn die Scheinwerfer angehen und die Sonne bereits Feierabend gemacht hat. Ein echtes Kind der Nacht eben, das seine Energie lieber für die Bühne spart, als sie im Morgengrauen zu verschwenden.