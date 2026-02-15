Melissa Naschenweng: Party-Look im Dirndl und Schleife auf der rechten Seite

Neue Party-Bilder von Melissa Naschenweng lassen Fans genau hinschauen: Die Schleife an ihrem Dirndl sitzt rechts. Zuletzt hatte es Gerüchte um ihr Liebesleben gegeben, die sie jedoch bestritten hat.

Melissa Naschenweng teilt neue Fotos von einem Partyabend mit Freunden. Dabei fällt auf: Die Schlagersängerin trägt ein goldenes Dirndl, bei dem die Schleife auf der rechten Seite sitzt. Zuletzt gab es Spekulationen, die „Alpen-Barbie“ könne mit einem Schlager-Kollegen liiert sein. Sowohl Naschenweng als auch „Wackelkontakt“-Sänger Oimara bestritten dies. Auf den Bildern zeigt sich die 35-Jährige in einem schulterfreien Dirndl ohne Bluse, mit tief ausgeschnittenem Dekolleté. Dazu kombiniert sie High Heels.

Melissa Naschenweng © Instagram

Bedeutung der Schleife rechts

Die Schleife auf der rechten Seite kann laut Text bedeuten, dass die Trägerin vergeben ist – oder auch, dass sie kein Interesse an Flirts hat. In ihrer Instagram-Story teilte Naschenweng weitere Eindrücke und schrieb: "Bevor es bald wieder auf die Bühne geht, feiere ich mit meinen Freunden das Leben. P.S.: Man kann auch mal einen Video-Release feiern."

Vor wenigen Tagen erschien der Clip zu ihrer neuen Single "Rosa Dynamit". Vor kurzem hatte sie ebenfalls ein Dirndl getragen, dort saß die Schleife allerdings links.