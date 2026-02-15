Valentinstag: Meghan zeigt Harry mit Lilibet auf Instagram

Meghan hat zum Valentinstag ein Foto von Prinz Harry und Tochter Lilibet geteilt. Dazu schrieb sie auf Instagram: "Diese zwei + Archie = meine Fürimmer-Valentines" und schloss auch ihren Sohn in die Liebeserklärung ein.

Während Kate und William am gestrigen Valentinstag ein Schwarzweißfoto veröffentlichten, legten kurze Zeit später auch Harry und Meghan nach. Meghan teilte ein Bild von Prinz Harry mit Tochter Lilibet, die einen Strauß Herzluftballons in der Hand hält. Auffällig ist, dass Lilibets Gesicht gut zu erkennen ist. Meist sind die Kinder der Sussexes nur von hinten oder mit verdecktem Gesicht zu sehen.

Harry und Meghan kehrten Großbritannien im Jahr 2020 den Rücken und lösten sich von royalen Pflichten. Später folgten mehrere Netflix-Dokus, ein Enthüllungsbuch von Harry sowie Meghans Lifestyle-Marke, mit der sie unter anderem Marmelade verkaufte.

Gespaltene Reaktionen auf das Paar

Harry und Meghan © Getty Images

Die öffentlichen Reaktionen auf die Sussexes bleiben laut Text immer wieder geteilt. Zuletzt wurden Harry und Meghan im Oktober bei einem Baseballspiel in Los Angeles ausgebuht. Meghan sagte dem Magazin "Harper's Bazaar", sie und Harry fühlten sich noch immer "wie in den Flitterwochen". Weil sie viel von zu Hause arbeite, bleibe auch genug Zeit für Archie und Lilibet.

Der Valentinsgruß zeigt einen privaten Moment der Familie, die weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit steht.