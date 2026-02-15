Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
  4. Opernball
Opernball 2026
© Fuhrich

Leopold-Museum

Nach Opernball-Drama: Sharon Stone von Klimt verzaubert

15.02.26, 11:59
Teilen

Nach ihrem Opernball-Drama hat Sharon Stone ihren Wien-Besuch im Leopold Museum fortgesetzt. Dort zeigte sich die Schauspielerin tief beeindruckt von Gustav Klimt und der Wiener Moderne. 

Sharon Stone setzte ihren Aufenthalt in Wien nach dem Opernball mit einem Besuch im Leopold Museum fort. Mehr als zwei Stunden tauchte der Hollywoodstar in die Welt der Wiener Moderne ein und zeigte sich besonders von Gustav Klimt begeistert. Die 67-Jährige brachte ihre Bewunderung offen zum Ausdruck: "Ich möchte ein Klimt sein", schwärmte Stone. Selbst ihr Opernballkleid sei von Klimts Bildsprache inspiriert gewesen.

Mehr lesen:

Neben den berühmten Gemälden widmete sich Stone auch den Entwürfen von Emilie Flöge, Klimts enger Vertrauter und Modepionierin, deren Designs als Sinnbild der Wiener Moderne gelten. Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger führte Stone zudem durch kommende Programmpunkte des Hauses und gewährte Einblicke in die Ausstellung "Gustave Courbet. Realist und Rebell", die Mittwoch, 19. Februar, eröffnet wird. Die Schauspielerin widmet sich seit einigen Jahren intensiv der Malerei und hat bereits eigene Ausstellungen bestritten.  

Rückblick auf Ball-Schlagzeilen

Sharon Stone
© Fuhrich

Stone war anlässlich des Opernballs nach Wien gereist und hatte mit einem emotionalen ORF-Interview sowie einem kurzfristigen Rückzug ins Hotel Sacher internationale Schlagzeilen ausgelöst. Den Ball selbst beschrieb sie später als "verrückten Abend", zeigte sich aber von Eleganz und Atmosphäre beeindruckt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen