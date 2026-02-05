Mann schlug Hund "Buba" Zähne aus

Der zweieinhalbjährige Husky "Buba" wurde von seinem Besitzer geschlagen und gequält. Das Tier jaulte so laut vor Schmerzen, dass Nachbarn die Tierschützer alarmierten.

Wien. Der pelzige Vierbeiner musste in einer Wohnung im Brennpunktbezirk Favoriten Unfassbares durchmachen: Mehrere besorgte Nachbarn alarmierten am Dienstag die Tierschutzorganisation Hunde-Such-Hilfe Österreich. Die Zeugen hatten den Husky "Buba" jaulen gehört. Daraufhin konnten die Nachbarn sogar den Hundehalter mit ihrem Handy aufnehmen. Als die Tierschützer die furchtbaren Aufnahmen sahen, eilten sie sofort zu dem Wohnhaus in der Gudrunstraße, doch niemand machte auf.

Der gerettete Husky sucht ein neues Zuhause. © Hunde-Such-Hilfe Österreich

Die Tierschützer retteten den Husky. © Hunde-Such-Hilfe Österreich

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Hunde-Such-Hilfe erneut alarmiert: Diesmal rückten die besorgten Tierschützer mit der Polizei aus. Der Hundebesitzer öffnete die Tür und gestand die Tierquälerei. Weil der Rüde Wände und Türen in der Wohnung angeknabbert haben soll, hatte er den Vierbeiner geschlagen und gequält. Zudem soll er dem Vierbeiner mehrere Zähne ausgeschlagen haben. "Buba" hat angeschwollene Beine und humpelt stark. Außerdem hat das Tier starke Schmerzen im Bereich seines Bauches.

"Der Typ hat ihm scheinbar die Zähne ausgeschlagen, es fehlen ihm einige und die Nerven liegen blank", so die Tierschutzorganisation. Die Retter konnten den Hundehalter überreden, das verletzte Tier der Organisation zu schenken. Anschließend brachten die Helfer den Husky in eine Tierklinik.

Die Tierschutzorganisation sucht nun ein neues, liebevolles Zuhause für "Buba". Interessenten können sich bei der Hunde-Such-Hilfe Österreich melden.