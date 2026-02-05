Alles zu oe24VIP
Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

In Keller eingesperrt: Öl stand Techniker bis zum Bauch

05.02.26, 09:09
Ein 58-jähriger Heizungstechniker ist Mittwochmittag im Heizöltankraum eines Kitzbüheler Wohnhauses eingesperrt worden.  

Der Mann wurde zunächst wegen eines Ölaustritts gerufen. Als er in dem Raum stand, fiel jedoch die Kellertür zu und ließ sich nicht mehr öffnen.

Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Rund 2.500 Liter Heizöl strömten in den Tankraum bis der Deutsche schließlich bis zum Bauch im Öl stand, hieß es von der Polizei zur APA. Arbeitskollegen befreiten den Techniker schließlich. Er blieb unverletzt.

Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Kitzbühel
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel rückte mit 22 Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr pumpte schließlich das ausgelaufene Heizöl ab, hieß es.

